Барселона сообщила главному тренеру об увольнении — медиа Сегодня, 00:36 Цей матеріал також доступний українською REUTER /Jon Nazca Вальверде возглавил Барселону летом 2017 года REUTER /Jon Nazca

Барселона решила уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде, сообщает в своем аккаунте в Twitter журналист Хоаким Доменек.

Журналист заявил, что каталонский клуб связался с Вальверде и сообщил о решении расторгнуть с ним контракт.

Начиная с 2017 года Вальверде выиграл с каталонской командой два чемпионата Испании, один Кубок и один Суперкубок страны.

В Лиге чемпионов Барселона под руководством Вальверде в двух сезонах подряд вылетала после разгромной домашней победы. В прошлом сезоне каталонцы вылетели в ¼ финала от Ромы (4:1, 0:3), а в этом сезоне — в ½ финала от Ливерпуля (3:0, 0:4).

Ранее Sport.es сообщал, что наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес — основной кандидат на пост главного тренера Барселоны.

Вальверде стал главным тренером Барселоны летом 2017 года, сменив на посту Луиса Энрике.