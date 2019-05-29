Барселона сообщила главному тренеру об увольнении — медиа
Барселона решила уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде, сообщает в своем аккаунте в Twitter журналист Хоаким Доменек.
Журналист заявил, что каталонский клуб связался с Вальверде и сообщил о решении расторгнуть с ним контракт.
Начиная с 2017 года Вальверде выиграл с каталонской командой два чемпионата Испании, один Кубок и один Суперкубок страны.
В Лиге чемпионов Барселона под руководством Вальверде в двух сезонах подряд вылетала после разгромной домашней победы. В прошлом сезоне каталонцы вылетели в ¼ финала от Ромы (4:1, 0:3), а в этом сезоне — в ½ финала от Ливерпуля (3:0, 0:4).
Ранее Sport.es сообщал, что наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес — основной кандидат на пост главного тренера Барселоны.
Вальверде стал главным тренером Барселоны летом 2017 года, сменив на посту Луиса Энрике.