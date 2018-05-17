Барселона собралась объявить о переходе звездного нападающего до ЧМ-2018 - медиа

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Барселона может купить Гризманна за сумму в 115-120 млн евро

Барселона может купить Гризманна за сумму в 115-120 млн евро

Барселона планирует огласить подписание звездного нападающего Атлетико Антуана Гризманна в ближайшие две недели до старта чемпионата мира-2018, сообщает AS.

По информации издания, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу рассчитывает договориться о сделке до 14 июня, когда начнется мундиаль в России.

Пока что неизвестно, решился ли сам французский футболист на переход. Согласно предварительному соглашению между ним и чемпионом Испании, в случае его отказа от трансфера, он выплатит другой стороне 15-20 млн евро.

Как утверждает медиа со ссылкой на каталонскую газету Sport, Барселона готова заплатить Атлетико сумму, которая превышает 100 млн евро, что с 1 июля будет активирована в его контракте в качестве компенсации. Речь идет о 115-120 млн евро.

В декабре 2017 года сообщалось, что ФИФА может наказать каталонцев запретом на подписание новых игроков за переговоры с Гризманном по поводу его возможного перехода, поскольку якобы обсуждали сделку в обход мадридского клуба.

Ранее появилась информация, что Барселона достигла принципиальной договоренности о переходе в свою команду со звездным нападающим Атлетико.

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