Барселона не смогла обыграть Лас-Пальмас впервые за 16 лет. Результаты матчей чемпионата Испании

Первого марта состоялись заключительные поединки 26-го тура испанской Примеры.

Центральной встречей дня был матч Лас-Пальмаса против Барселоны.

Сине-гранатовые вышли вперед на 21-й минуте, когда Лео Месси забил сильным ударом со штрафного. Чуть позже на авансцену вышел главный судья матча Антонио Матео Лаос. Сначала он проигнорировал игру руками за пределами штрафной вратаря хозяев Леандро Чичисолы, а в начале второго тайма поставил довольно спорный пенальти в ворота Барселоны, который реализовал Кальери.

Дальше Лас-Пальмас всеми силами старался удерживать Барселону - в ход шли как фолы (например, Месси заработал аж четыре желтых карточки для соперников), так и затяжки времени вместе с плотной обороной. Стоит отметить, что план сработал - каталонцы практически не создали ничего опасного во второй половине встречи и поделили очки с Лас-Пальмасом впервые с 2002 года.

Лас-Пальмас - Барселона 1:1

Голы: Месси, 21 - Кальери, 48 (пен.)

Лас-Пальмас: Чичицола – Агиррегарай, Химо Наварро, Гальвес, Дани Кастельяно (Мишел, 76) – Этебо, Висенте Гомес (Аквилани, 70) – Халилович, Тана, Самперио (Гарсия, 86) – Кальери

Барселона: тер Штеген — Роберто, Умтити, Вермален, Динь — Видаль (Коутиньо, 57), Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 63), Иньеста (Дембеле, 75) — Месси, Суарес

Остальные поединки:

Алавес - Леванте 1:0

Гол: Лагуардия, 90+1

Бетис - Реал Сосьедад 0:0

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

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