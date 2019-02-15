Барселона решила сохранить тренера до 2020 года
Барселона договорилась с наставником команды Эрнесто Вальверде о продлении контракта до лета 2020-го года.
Как сообщает официальный сайт каталонского футбольного клуба, в соглашении также есть опция о своем продлении еще на сезон - до 2021-го года.
Специалист возглавил команду летом 2017-го года. По его руководством коллектив выиграл по итогам минувшей кампании чемпионат и Кубок Испании.
В текущем сезоне Барселона продолжает борьбу во всех трех турнирах, лидируя в национальном первенстве и пробившись в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также - в полуфинал кубка страны.
Недавно каталонский клуб сообщил о переходе летом 2019-го года защитника бразильского Атлетико Минейро Эмерсона, который, по данным медиа, входил в сферу интересов донецкого Шахтера.
Ранее Барселона объявила о приобретении перспективного полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга за 75 млн евро. Новичок также присоединится к команде по завершении текущего сезона.