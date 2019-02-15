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Барселона решила сохранить тренера до 2020 года

Сегодня, 16:20
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EPA

Вальверде может остаться в Барселоне до 2021-го года

Барселона договорилась с наставником команды Эрнесто Вальверде о продлении контракта до лета 2020-го года.

Как сообщает официальный сайт каталонского футбольного клуба, в соглашении также есть опция о своем продлении еще на сезон - до 2021-го года.

Специалист возглавил команду летом 2017-го года. По его руководством коллектив выиграл по итогам минувшей кампании чемпионат и Кубок Испании. 

В текущем сезоне Барселона продолжает борьбу во всех трех турнирах, лидируя в национальном первенстве и пробившись в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также - в полуфинал кубка страны.

Недавно каталонский клуб сообщил о переходе летом 2019-го года защитника бразильского Атлетико Минейро Эмерсона, который, по данным медиа, входил в сферу интересов донецкого Шахтера.

Ранее Барселона объявила о приобретении перспективного полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга за 75 млн евро. Новичок также присоединится к команде по завершении текущего сезона.

Теги:   Эрнесто Вальверде Примера Чемпионат Испании ФК Барселона Футбол

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