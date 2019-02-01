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Барселона - Реал. Определились полуфинальные пары Кубка Испании

Сегодня, 20:04
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EPA

Реал сыграет с Барселоной трижды в течение месяца

Состоялась жеребьевка Кубка Испании, которая свела в полуфинале турнира каталонскую Барселону и мадридский Реал.

В другой паре встретятся Валенсия и Бетис, сообщает федерация футбола Испании.

Первые полуфинальные матчи состоятся 6 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Хозяевами первых матчей будут Барселона и Бетис.

Интересно, что через четыре дня после ответного матча 2 марта Реал на своем поле встретится с Барселоной в рамках 26 тура чемпионата Испании.

В четвертьфинале Кубка Испании Реал и Барселона выбили Жирону и Севилью соответственно.

Финал Кубка Испании состоится 25 мая в Севилье на стадионе Бетиса Бенито Вильямарин.

В последнем противостоянии между Реалом и Барселоной, которое состоялось в рамках 10 тура Примеры, каталонская команда праздновала победу 5:1.

Теги:   Футбол Бетис ФК Реал Мадрид ФК Барселона Кубок Испании

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