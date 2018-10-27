Барселона - Реал. Онлайн-трансляция матча

НВ следит за Эль Класико - игрой 10-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится завтра, 28 октября, в 17.15 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур - Рафинья, Суарес, Коутиньо

Реал: Навас - Васкес, Начо, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Бэйл, Бензема, Иско

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу, начнется 28 октября в 17.15 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет видеосервис MEGOGO.

Барселона: по итогам девяти туров лидирует в испанской Ла Лиге с 18 очками в активе. Команда подходит к игре с пятиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на лидера атак Лионеля Месси, а также защитников Самуэля Умтити и Томаса Вермалена (травмы).

Реал: по итогам девяти туров занимает седьмое место в испанской Ла Лиге с 14 очками в активе. Команда подходит к игре с одной победой в шести предыдущих матчах во всех турнирах при четырех поражениях. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Дани Карвахаля из-за травмы.

Статистика знает 238 поединков между этими соперниками. В 95-ти из них сильнее был Реал, в 93-х - Барселона. В 50-ти случаях победитель выявлен не был.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Барселоне - коэффициент на ее победу равен 1,95, тогда как выигрыш Реала оценивается в 3,60, а ничья - в 3,75.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Нападающий Реала Карим Бензема провел восемь голов в матчах против Барселоны:

Накануне Барселона провела тренировку перед Эль Класико: