Барселона - Реал. Онлайн-трансляция матча

В матче первого круга в Мадриде Барселона выиграла со счетом 3:0

НВ следит за ходом Эль Класико - поединка 36-го тура чемпионата Испании Барселона - Реал, а также за событиями вокруг него. Игра начнется сегодня, 6 мая, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Умтити, Альба - Дембеле, Ракитич, Бускетс, Иньеста - Месси, Суарес

Реал: Навас - Начо, Варан, Рамос, Марсело - Васкес, Каземиро, Кроос, Асенсио - Бэйл, Роналду

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу, начнется 6 мая в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Барселона: досрочно стала чемпионом Испании в 35-м туре. Команда не знает поражений в текущем первенстве и потерпела одно поражение в предыдущих 24-х поединках во всех турнирах при шести ничьих. Коллектив сможет рассчитывать на всех основных игроков.

Реал: по итогам 34-ти матчей занимает третье место в четырех очках отставания от идущего на втором месте Атлетико при одной игре в запасе; потерпев одно поражение в предыдущих 13-ти поединках во всех турнирах при трех ничьих. Не сможет рассчитывать на основного защитника Дани Карвахаля, под вопросом участие еще одного оборонца Рафаэля Варана и футболиста средней линии Иско (травмы).

Статистика знает 237 поединков между этими соперниками. В 95-ти из них сильнее был Реал, в 93-х - Барселона. В 49-ти случаях победитель выявлен не был. В матче первого круга в Мадриде Барселона выиграла со счетом 3:0.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Барселоне - коэффициент на ее победу равен 1,67, тогда как выигрыш Реала оценивается в 4,20, а ничья - в 4,50.