Барселона – Реал без Месси и Роналду. Какие ставки на Эль Класико?

НВ представляет анонс Эль Класико - одного из самых интересных дерби в европейском футболе, в котором друг другу противостоят Барселона и Реал.

Барселона встретится с Реалом, и это будет уже 177-й поединок испанских грандов в рамках Примеры. Пока что в этом противостоянии небольшой перевес на стороне мадридцев: 72 победы против 70 у каталонцев (еще 34 матча завершились вничью). В этих играх королевский клуб забил 285 мячей, а его соперник - 283.

Это будет первый за 11 лет матч, в котором не сыграют ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Аргентинец пропустит встречу из-за травмы, а португалец еще в межсезонье сменил Реал на Ювентус.

Что касается шансов на победу, то пока что все выглядит так, что Барселоне удастся подтянуться к своему главному сопернику в статистике личных противостояний. Галактикос, оставшиеся летом без своего звездного наставника Зинедина Зидана, в этом сезоне, мягко говоря, не блещут.

В предстоящем Эль Класико, по мнению аналитиков Parimatch, преимущество у каталонцев: 47% на победу против 29% - у Реала. Мировые букмекерские компании дают такие котировки на предстоящую встречу (победа Барселоны – ничья – победа Реала соответственно). Parimatch: 2,07 – 3,9 – 3,35, Bwin: 2,0 – 3,75 – 3,3, William Hill: 2,1 – 3,8 – 3,2.

Матч будет еще одним серьезным испытанием для главного тренера мадридцев Хулена Лопетеги. Пока что у него не получается удерживать планку, заданную Зиданом. В СМИ поговаривают даже о том, что терпение боссов клуба на исходе, поэтому фиаско в игре с Барселоной может стать последней каплей.

"Хорошо знаю Лопетеги, ему сейчас не позавидуешь, Реал находится в своеобразной яме из-за смены поколений" - рассказал в комментарии экс-нападающий Динамо и испанской Валенсии Олег Саленко.

"Так что Зидан не зря ушел, он предвидел эту ситуацию, он выжал из команды все, что мог. Мадридцам нужно найти свой новый стиль игры. Нынешняя ситуация – провал для команды, но это еще не конец борьбы в чемпионате. Все может измениться. Выиграют у Барселоны и потом их остановить будет очень сложно", - убежден бывший форвард.

"В крайнем случае продержатся до зимы и усилят состав на трансферном рынке. С другой стороны, если все пойдет так и дальше, то Реал начнет искать другого тренера. Все же Лопетеги пока только учится, а Мадриду нужен результат здесь и сейчас", - отметил Саленко.

"А вот провал Барселоны уже не удивляет. У них так один месяц в году постоянно. Сейчас они разыграются. Может, каталонцы для кого-то и выглядят предпочтительней перед матчем с Реалом, но, когда эти команды встречаются, не имеет значения, кто в какой форме. Это абсолютно другие матчи. Там футболисты выкладываются по полной и результат может быть каким угодно", - резюмировал экс-нападающий Динамо.

Матч Барселона – Реал состоится 28 октября в 17.15 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет видеосервис MEGOGO.