Барселона разгромила Реал в Эль-Классико

Барселона разгромила Реал со счетом 5:1 в 10 туре чемпионата Испании.
Барселона открыла счет на 12-й минуте матча. Жорди Альба технично принял мяч на левом фланге и отдал точный пас назад на Коутиньо, которого забыли защитники Реала. Бразилец в одно касание расстрелял ворота "сливочных".
На 28-й минуте Луис Суарес оказался на газоне в штрафной Реала. Арбитр посмотрел видеоповтор и назначил пенальти в ворота Реала, которое реализовал сам пострадавший - Суарес точно пробил в угол.
На второй тайм Барселона вышла слишком расслабленной, за что поплатилась. Иско сделал прострел в штрафную, мяч от Лангле отскочил к Марсело, который подыграл себе под удар и пробил точно в цель, сделав счет 2:1.
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Реал симпатичнее выглядел в начале второго тайма, но забила Барселона. Дембеле отдал на Роберто, тот навесил на Суареса, а уругваец с 11 метров мощно головой вколотил мяч в сетку.
На 83-й минуте Суарес подсек мяч над Куртуа и сделал счет 4:1. В конце матча Реал посыпался и пропустил пятый гол. Дембеле навесил на Видаля, а тот головой вколотил пятый мяч в ворота мадридцев.
Барселона набрала 21 очко и вернула себе первую строчку чемпионата. Реал с 14 очками занимает 9 место.
Барселона - Реал - 5:1
Голы: Коутиньо, 11 Суарес, 30 (пен), 75, 83, Видаль, 87 - Марсело, 50
Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Серхи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 84), Бускетс, Рафинья (Семеду, 69), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес
Реал: Куртуа, Варан (Васкес, 46), Марсело (Диас, 82), Начо, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема
Предупреждение: Ракитич, Суарес - Начо, Бэйл
Посреди недели Барселона победила 2:0 Интер в третьем туре Лиги чемпионов, а Реал победил 2:1 чешскую Викторию.
НВ
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