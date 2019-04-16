Барселона разгромила МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов - видео Вчера, 23:54 2384 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Susana Vera Месси забил два мяча в ворота МЮ REUTERS/Susana Vera

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Барселона со счетом 3:0 разгромила на своем поле Манчестер Юнайтед и вышла в полуфинал.



Гости могли забить уже на 1-й минуте поединка, но Маркус Рашфорд не использовал выход один на один с вратарем соперника, пробив в перекладину. Почти сразу свой момент упустил Скотт Мактоминэй.

За это МЮ поплатился на исходе четверти часа игры, когда Лионель Месси эффектным ударом из-за пределов штрафной поразил чужие ворота.

Пока Юнайтед не пришел в себя, Барселона удвоила свой перевес на 20-й минуте. Тот же Месси пробил после своего прорыва, а Давид Де Хеа грубо ошибся, пропустив сферу под мышкой.

В конце первого тайма каталонцы едва не забили третий гол, но сумели это сделать уже во втором тайме, когда Фелипе Коутиньо поразил чужую рамку зрелищным обводящим ударом на исходе часа матча.

В оставшееся время Барселона не выпускала контроль над игрой и вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары Ливерпуль - Порту (после первого матча - 2:0).

Голы и обзор матча Барселона - МЮ

Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Месси, 16, 20, Коутиньо, 62

Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 71), Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75) — Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле, 81)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Джонс, Смоллинг, Линделеф, Янг — Мактоминэй, Фред, Погба — Лингард (Санчес, 80) — Рашфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65)

Предупрежден: Суарес

В другом ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов Аякс сенсационно на выезде переиграл Ювентус со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.



НВ