Барселона разгромила Ливерпуль в первом полуфинале Лиги чемпионов - видео Сегодня, 00:18 619 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Susana Vera Месси оформил дубль REUTERS/Susana Vera

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов Барселона со счетом 3:0 победила Ливерпуль на своем поле.



Начало игры осталось за гостями, но хозяева надежно оборонялись, а по истечении первых 10-ти минут принялись создавать моменты у чужих ворот.

Ближе к завершению получаса игры каталонцам удалось открыть счет. Жорди Альба прострелил с левого фланга, а Луис Суарес проткнул мяч в ворота бывшего клуба.

Мерсисайдцы могли восстановить равновесие еще до перерыва, но сплоховал Садио Мане. Острее они действовали и в начале второго тайма, однако их подводила точность.

Этим воспользовалась Барселона, которая на 75-й минуте удвоила свой перевес благодаря голу Лионеля Месси. Чуть позже он оформил дубль, эффектно пробив ударом со штрафного.

В оставшееся время Ливерпуль упустил верный момент размочить ворота соперника, но ни Мане, ни Мохамед Салах, угодивший в стойку, не преуспели.

3:0 - ответный матч состоится 7 мая в Англии.

Видео голов и обзор матча Барселона - Ливерпуль

Барселона - Ливерпуль 3:0

Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82

Барселона: тер Штеген — Роберто (Аленья, 90+3), Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Месси, Суарес (Дембеле, 90+3), Коутиньо (Семеду, 60)

Ливерпуль: Алиссон — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Ориги, 84), Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24) — Мане, Салах, Вейналдум (Фирмино, 79)

Предупреждены: Лангле, Суарес, Альба — Фабиньо

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