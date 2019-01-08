Барселона провела переговоры о возвращении Неймара - медиа Сегодня, 18:56 41 Цей матеріал також доступний українською Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году за рекордные 222 млн евро

Один из руководителей каталонской Барселоны обсудил с окружающими нападающего Пари Сен-Жермен Неймара возвращения бразильского футболиста в каталонскую команду, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya RADIO.

Представитель Барселоны встретился с агентом Неймара Пини Захави и другом футболиста Альваро Костой. Именно агент Захави участвовал в переходе Неймара в ПСЖ в 2017 году за рекордные 222 млн евро.

Сообщается, что стороны обсуждали план возвращения Неймара в Барселону. Сам бразилец не против вернуться в Барселону и считает свой переход в ПСЖ ошибкой.

В октябре появилась информация, что Неймар намерен вернуться в каталонскую команду.

Бразильский футболист якобы по-прежнему жалеет о своем решении перейти во французскую команду, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшими одноклубниками, а климат в Париже его не устраивает.

По данным СМИ, Барселона хочет, чтобы нападающий ПСЖ публично заявил о желании покинуть свой нынешний клуб для возвращения в каталонскую команду.

Также медиа сообщали, что Барселона планирует использовать своего нападающего Усмана Дембеле для возвращения в команду форварда ПСЖ Неймара.

Позже французский ПСЖ опроверг информацию издания L'Equipe о возможной продаже форвардов Килиана Мбаппе и Неймара во время зимнего трансферного окна.