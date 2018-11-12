Барселона проиграла, забив три гола, Лунин дебютировал за Леганес. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи 12 тура чемпионата Испании по футболу.

Самая громкая сенсация 12 тура состоялась на Камп Ноу, где Барселона уступила Бетису 3:4. Каталонцам не помог даже Лионель Месси, который восстановился от травмы и забил в ворота севильской команды два гола. Последний раз Барселона пропускала 4 гола на своем поле в 2003 году. Но, несмотря на поражение, Барселона продолжает лидировать в чемпионате Испании.

Реал после нескольких поражений в чемпионате одержал вторую победу подряд. На этот раз мадридский куб на выезде одолел Сельту - 4:2.

Также стоит отметить, что в составе Леганеса дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин. Украинец появился на поле в матче против Жироны на 86-й минуте, заменив травмированного Ивана Куэльяра. Матч завершился нулевой ничьей.

Сельта - Реал - 2:4

Голы: Мальо, 61, Мендес, 90+4 - Бензема, 23 Кабрал, 56 (авт), Рамос, 83 (пен), Себальос, 90+1

Сельта: Альварес - Мальо, Ронкалья, Кабрал, Хунка - Мендес, Бельтран (Мор, 63), Йокушлу, Буффало (Хюльсагер, 64) - Аспас, Гомес

Реал: Куртуа - Одриосола, Начо (Асенсио, 71), Рамос, Регилон (Санчес, 45+1) - Модрич, Каземиро (Себальос, 19), Кроос - Л. Васкес, Бензема, Бэйл

Предупреждение: Кабрал, Мальо, Хунка - Регилон, Санчес

Удаление: Кабрал, 87 (вторая желтая карточка)

Барселона - Бетис - 3:4

Голы: Месси, 67, (пен), 90+4, Видаль, 80 - Хуниор, 20 Хоакин, 34, Ло Чельсо, 71, Каналес, 83

Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс (Ален, 70), Артур (Видаль, 46) - Малком (Мунир, 57), Суарес, Месси

Бетис: Лопес - Тельо, Манди, Бартра, Сидней, Фарпа - Карвальо, Гуадрадо - Хоакин (Каналес, 62), Лорен (Леон, 75), Ло Чельсо (Инуи, 87)

Удаление: Ракитич, 82

Леванте - Реал Сосьедад - 1:3

Голы: Чема, 4 - Эрнандес, 73, Хуанми, 77, Оярсабаль, 83

Вальядолид - Эйбар - 0:0

Удаление: Арбилья (Эйбар), 73

Хетафе - Валенсия - 0:1

Гол: Парехо, 81 (пен.)

Удаление: Гонсалес, 79 (Хетафе)

Атлетико - Атлетик - 3:2

Голы: Томас, 61, Родриго, 80, Годин, 90+1 - Уильямс, 36, 64

Жирона - Леганес - 0:0

Алавес - Уэска - 2:1

Голы: Хони, 41, Собрино, 68 - Гомес, 35

Райо Вальекано - Вильярреал - 2:2

Голы: Де Томас, 45, Альваро Гарсия, 66 - Чуквуезе, 33, Сансоне, 80

Севилья - Эспаньол - 2:1

Голы: Меркадо, 70, Бен-Еддер, 89 - Иглесиас, 38

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Испании Реал победил Вальядолид 2:0, а Барселона обыграла Райо Вальекано 3:2.

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