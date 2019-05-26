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Барселона проиграла в финале Кубка Испании

Сегодня, 00:00
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Барселона проиграла в финале Кубка Испании - фото

REUTERS/Marcelo del Pozo

Гол Месси не помог Барселоне

Барселона проиграла Валенсии со счетом 1:2 в финале Кубка Испании.

Валенсия уверенно начала матч и уже до 33-й минуты забила в ворота Барселоны два мяча. На 21-й минуте Кевин Гамейро технично на замахе убрал защитника и ударом с 15-ти метров открыл счет.

Уже через 12 минут защита Барселоны снова провалилась, позволив Родриго замкнуть прострел в пустые ворота.

Барселоне удалось сократить отрыв в счете на 73-й минуте. Это Лионель Месси оказался самым расторопным в штрафной, добив мяч в ворота после сейва голкипера «летучих мышей».

В конце матча Барселона бросили все силы, чтобы отыграться, но Валенсия не позволила каталонцам сравнять счет.

Валенсия выиграла восьмой Кубок Испании в истории клуба.

Барселона — Валенсия — 1:2

Голы: Месси, 73 — Гамейро, 21, Родриго, 33

Ранее Барселона досрочно оформила 26-е чемпионство Испании в своей истории.

НВ

Теги:   Футбол Кубок Испании ФК Валенсия ФК Барселона

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