Барселона проиграла в финале Кубка Испании Сегодня, 00:00 396 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Marcelo del Pozo Гол Месси не помог Барселоне REUTERS/Marcelo del Pozo

Барселона проиграла Валенсии со счетом 1:2 в финале Кубка Испании.

Валенсия уверенно начала матч и уже до 33-й минуты забила в ворота Барселоны два мяча. На 21-й минуте Кевин Гамейро технично на замахе убрал защитника и ударом с 15-ти метров открыл счет.

Уже через 12 минут защита Барселоны снова провалилась, позволив Родриго замкнуть прострел в пустые ворота.

Барселоне удалось сократить отрыв в счете на 73-й минуте. Это Лионель Месси оказался самым расторопным в штрафной, добив мяч в ворота после сейва голкипера «летучих мышей».

В конце матча Барселона бросили все силы, чтобы отыграться, но Валенсия не позволила каталонцам сравнять счет.

Валенсия выиграла восьмой Кубок Испании в истории клуба.

Барселона — Валенсия — 1:2

Голы: Месси, 73 — Гамейро, 21, Родриго, 33

Ранее Барселона досрочно оформила 26-е чемпионство Испании в своей истории.

НВ