Барселона проиграла в финале Кубка Испании
Барселона проиграла Валенсии со счетом 1:2 в финале Кубка Испании.
Валенсия уверенно начала матч и уже до 33-й минуты забила в ворота Барселоны два мяча. На 21-й минуте Кевин Гамейро технично на замахе убрал защитника и ударом с 15-ти метров открыл счет.
Уже через 12 минут защита Барселоны снова провалилась, позволив Родриго замкнуть прострел в пустые ворота.
Барселоне удалось сократить отрыв в счете на 73-й минуте. Это Лионель Месси оказался самым расторопным в штрафной, добив мяч в ворота после сейва голкипера «летучих мышей».
В конце матча Барселона бросили все силы, чтобы отыграться, но Валенсия не позволила каталонцам сравнять счет.
Валенсия выиграла восьмой Кубок Испании в истории клуба.
Барселона — Валенсия — 1:2
Голы: Месси, 73 — Гамейро, 21, Родриго, 33
Ранее Барселона досрочно оформила 26-е чемпионство Испании в своей истории.
НВ