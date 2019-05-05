Барселона проиграла Сельте, Эспаньол разгромил Атлетико. Результаты матчей чемпионата Испании Сегодня, 00:55 43 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Miguel Vidal Барселона сыграла против Сельты дублирующим составом REUTERS/Miguel Vidal

Состоялись четыре матча 36 тура чемпионата Испании.

Каталонская Барcелона, которая в прошлом туре досрочно оформила чемпионство, дала отдохнуть ключевым игрокам и потерпела поражение Сельте 0:2. В частности, в заявке на матч отсутствовали Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и другие звезды каталонской команды.

Оба мяча Сельта забила во втором тайме. На 67-й минуте отличился Макси Гомес, а на 88-й - Яго Аспас.

Также неожиданно разгромное поражения потерпел мадридский Атлетико. "Матрасники" проиграли Эспаньолу 3:0, однако остались на втором месте с отрывом от Реала на 9 очков. Правда, у "сливочных" есть матч в запасе.

Сельта - Барселона - 2:0

Голы: Гомес, 67, Аспас, 88

Леванте - Райо Вальекано - 4:1

Голы: Кампанья, 14, Везу, 43, Хасон, 85, Бардхи, 90 - Гарсия, 71

Нереализованный пенальти: Моралес, 30

Удаление: Ембарба, 82

Эспаньол - Атлетико - 3:0

Голы: Годин, 45+1 (авт), Иглесиас, 52, 89 (пен)

Алавес - Реал Сосьедад - 0:1

Гол: Гарсия, 24 (авт)

Турнирная таблица

В прошлом туре чемпионата Испании Барселона оформила 26-е чемпионство страны в своей истории.

НВ