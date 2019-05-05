Барселона проиграла Сельте, Эспаньол разгромил Атлетико. Результаты матчей чемпионата Испании
Состоялись четыре матча 36 тура чемпионата Испании.
Каталонская Барcелона, которая в прошлом туре досрочно оформила чемпионство, дала отдохнуть ключевым игрокам и потерпела поражение Сельте 0:2. В частности, в заявке на матч отсутствовали Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и другие звезды каталонской команды.
Оба мяча Сельта забила во втором тайме. На 67-й минуте отличился Макси Гомес, а на 88-й - Яго Аспас.
Также неожиданно разгромное поражения потерпел мадридский Атлетико. "Матрасники" проиграли Эспаньолу 3:0, однако остались на втором месте с отрывом от Реала на 9 очков. Правда, у "сливочных" есть матч в запасе.
Сельта - Барселона - 2:0
Голы: Гомес, 67, Аспас, 88
Леванте - Райо Вальекано - 4:1
Голы: Кампанья, 14, Везу, 43, Хасон, 85, Бардхи, 90 - Гарсия, 71
Нереализованный пенальти: Моралес, 30
Удаление: Ембарба, 82
Эспаньол - Атлетико - 3:0
Голы: Годин, 45+1 (авт), Иглесиас, 52, 89 (пен)
Алавес - Реал Сосьедад - 0:1
Гол: Гарсия, 24 (авт)
Турнирная таблица
В прошлом туре чемпионата Испании Барселона оформила 26-е чемпионство страны в своей истории.
НВ