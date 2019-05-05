#
Томас Фридман
Как Трамп играет с кризисом
Карл Бильдт
Ради чего это было?
Светлана Пыркало
Ну что, казалось бы, слова?
Сергей Фурса
Тихие майские дни
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Барселона проиграла Сельте, Эспаньол разгромил Атлетико. Результаты матчей чемпионата Испании

Сегодня, 00:55
43
Цей матеріал також доступний українською
Барселона проиграла Сельте, Эспаньол разгромил Атлетико. Результаты матчей чемпионата Испании - фото

REUTERS/Miguel Vidal

Барселона сыграла против Сельты дублирующим составом

Состоялись четыре матча 36 тура чемпионата Испании.

Каталонская Барcелона, которая в прошлом туре досрочно оформила чемпионство, дала отдохнуть ключевым игрокам и потерпела поражение Сельте 0:2. В частности, в заявке на матч отсутствовали Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике и другие звезды каталонской команды.

Оба мяча Сельта забила во втором тайме. На 67-й минуте отличился Макси Гомес, а на 88-й - Яго Аспас.

Также неожиданно разгромное поражения потерпел мадридский Атлетико. "Матрасники" проиграли Эспаньолу 3:0, однако остались на втором месте с отрывом от Реала на 9 очков. Правда, у "сливочных" есть матч в запасе.

Сельта - Барселона - 2:0
Голы: Гомес, 67, Аспас, 88

Леванте - Райо Вальекано - 4:1
Голы: Кампанья, 14, Везу, 43, Хасон, 85, Бардхи, 90 - Гарсия, 71
Нереализованный пенальти: Моралес, 30
Удаление: Ембарба, 82

Эспаньол - Атлетико - 3:0
Голы: Годин, 45+1 (авт), Иглесиас, 52, 89 (пен)

Алавес - Реал Сосьедад - 0:1
Гол: Гарсия, 24 (авт)

Турнирная таблица

В прошлом туре чемпионата Испании Барселона оформила 26-е чемпионство страны в своей истории.

НВ

Теги:   ФК Сельта Атлетико (Мадрид) ФК Барселона

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 01:17

img
Полузащитник сборной Украины помог своему клубу приблизиться к чемпионству в Бельгии - видео
2305
События

3 мая, 22:30

img
В Киеве в субботу метро может работать с ограничениями из-за футбола
1346
Футбол

3 мая, 20:18

img
Реал готовится потратить на трансферы 540 млн евро и составил список нужных игроков - СМИ
893

Главное

События

Вчера, 22:58

img
Черкасский журналист Вадим Комаров после нападения впал в кому
Страны

Вчера, 14:00

img
"Мы продолжим выходить на улицу": Гуайдо призвал народ оказать давление на военных Венесуэлы
Геополитика

Вчера, 05:17

img
Власти США и Словакии назвали Северный поток-2 "геополитическим оружием"