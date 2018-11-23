Барселона продала нападающего немецкому гранду

Дортмундская Боруссия выкупила у Барселоны нападающего Пако Алькасера.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, Боруссия использовала прописанную в арендном соглашении опцию на полноценный трансфер игрока.

25-летний испанский футболист подписал трудовой договор на четыре сезона - до лета 2023 года. Если бы лидер Бундеслиги не активировал опцию, Алькасер вернулся бы в Барселону по завершении текущего сезона.

По информации авторитетного немецкого издания Kicker, нападающий обошелся дортмундскому клубу в 23 миллиона евро, из которых аренда стоила 2 млн евро. Еще 5 млн евро могут составить бонусы.

Игрок атаки провел за Боруссию восемь матчей в нынешнем сезоне, забив девять мячей. Форвард забивал каждые 44 минуты в поединках за команду.

Ранее СМИ узнали требования Барселоны к Неймару для его возвращения. Чемпион Испании хочет, чтобы нападающий ПСЖ публично заявил о желании покинуть свой нынешний клуб.