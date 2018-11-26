Барселона придумала, как вернуть Неймара - СМИ

Дембеле попросил Барселону отпустить его в другой клуб зимой - медиа

Барселона планирует использовать своего нападающего Усмана Дембеле для возвращения в команду форварда ПСЖ Неймара, сообщает Goal.com.

По информации портала, французский футболист попросил правление каталонского клуба отпустить его в другую команду после открытия зимнего трансферного окна в январе 2019 года.

Согласно данным ресурса, стороны уже провели предварительные переговоры по поводу сделки по Неймару, которая могла бы включить Дембеле и "значительную" сумму отступных.

21-летний нападающий испытывает проблемы с адаптацией в Барселоне после своего перехода летом 2017 года за 105 млн евро. Помимо ПСЖ, французом также интересуются клубы английской Премьер-лиги, среди которых медиа называют Ливерпуль.

В октябре появилась информация, что Неймар намерен вернуться в каталонскую команду. Бразильский футболист якобы по-прежнему сожалеет о своем решении перейти во французский коллектив, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам, а климат в Париже его не устраивает.

По данным СМИ, Барселона хочет, чтобы нападающий ПСЖ публично заявил о желании покинуть свой нынешний клуб для возвращения в каталонскую команду.