Барселона представила новую форму на следующий сезон
Каталонская Барселона представила новый комплект игровой формы на сезон 2019/20.
Традиционно для Барселоны форма выполнена в сине-гранатовых цветах, сообщает официальный сайт клуба.
Главное отличие от предыдущего дизайна - отсутствие вертикальных полос. Новая форма, которую разработала известная американская фирма Nike, впервые в истории Барселоны будет в клетку.
Кроме этого, флаг Каталонии теперь будет находиться спереди, а не на спине.
Ранее Барселона стала чемпионом Испании в сезоне 2018/19.