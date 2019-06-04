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Барселона представила новую форму на следующий сезон

Сегодня, 00:18
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Барселона представила новую форму на следующий сезон - фото

ФК Барселона

Форма Барселоны впервые будет в клеточку

Каталонская Барселона представила новый комплект игровой формы на сезон 2019/20.

Традиционно для Барселоны форма выполнена в сине-гранатовых цветах, сообщает официальный сайт клуба.

Главное отличие от предыдущего дизайна - отсутствие вертикальных полос. Новая форма, которую разработала известная американская фирма Nike, впервые в истории Барселоны будет в клетку.

Кроме этого, флаг Каталонии теперь будет находиться спереди, а не на спине.

Ранее Барселона стала чемпионом Испании в сезоне 2018/19.

Теги:   Футбол ФК Барселона

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