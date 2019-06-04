Барселона представила новую форму на следующий сезон Сегодня, 00:18 Цей матеріал також доступний українською ФК Барселона Форма Барселоны впервые будет в клеточку ФК Барселона

Каталонская Барселона представила новый комплект игровой формы на сезон 2019/20.



Традиционно для Барселоны форма выполнена в сине-гранатовых цветах, сообщает официальный сайт клуба.

Главное отличие от предыдущего дизайна - отсутствие вертикальных полос. Новая форма, которую разработала известная американская фирма Nike, впервые в истории Барселоны будет в клетку.

Кроме этого, флаг Каталонии теперь будет находиться спереди, а не на спине.

Ранее Барселона стала чемпионом Испании в сезоне 2018/19.