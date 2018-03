Барселона предложила медпомощь и встречу с Месси подростку, спасшему 20 человек во время стрельбы в школе Флориды - видео

Энтони Боргес, ученик школы во Флориде, в которой произошла стрельба, в ходе которой подросток застрелил 17 человек, получит медицинскую помощь от Барселоны, футболку с автографами игроков и шанс встретиться с Лионелем Месси, сообщает официальный сайт блаугранас.

Боргес спас 20 человек, закрыв дверь в класс. Сам 15-летний венесуэлец получил пять пуль – в живот и в ноги.

Барселона решила предложить подростку помощь своих врачей и прорекламировать благотворительную кампанию по сбору средств на лечение и восстановление мальчика.

Также игроки Барселоны подписали футболку для парня, который в 2016 году занимался в академии каталонцев в Форт-Лодердейле на протяжении двух месяцев.

