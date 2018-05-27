27 мая 2018, воскресенье

Барселона поздравила Реал Мадрид с победой в финале Лиги чемпионов

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Реал Мадрид победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 3:1

Реал Мадрид победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 3:1

Каталонский ФК Барселона поздравил мадридский Реал с победой в финале Лиги чемпионов.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Twitter клуба.

"Поздравляем Реал Мадрид с титулом Лиги чемпионов 2017/18", - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 3:1.

Сам ФК Барселона "вылетел" из Лиги чемпионов в 1/4 финала, проиграв Роме.

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