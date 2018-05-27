Барселона поздравила Реал Мадрид с победой в финале Лиги чемпионов

Каталонский ФК Барселона поздравил мадридский Реал с победой в финале Лиги чемпионов.
Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Twitter клуба.
"Поздравляем Реал Мадрид с титулом Лиги чемпионов 2017/18", - говорится в сообщении.
Enhorabuena al @realmadrid por el título de la Champions League 2017/18- FC Barcelona ???????? (@FCBarcelona_es) 26 мая 2018 г.
Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 3:1.
Сам ФК Барселона "вылетел" из Лиги чемпионов в 1/4 финала, проиграв Роме.
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