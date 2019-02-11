Барселона подпустила к себе Реал. Результаты чемпионата Испании
В испанской Примере состоялись еще четыре матча 23-го тура.
Лидер Барселона гостила у Атлетика, но не сумела одержать победу, несмотря на то, что с первых минут в ее составе играл ранее повредившийся Лионель Месси.
Итоговая ничья 0:0 позволила главному преследователю каталонской команды Реалу приблизиться на расстояние шести очков.
Допустила осечку и занимающая четвертую строчку Севилья, которая проигрывала 0:2 за две минуты до конца основного времени матча, но все-таки избежала поражения.
Гол Виссама Бен Йеддера на 88-м обороте секундной стрелки, а также забитый на 90+2-й минуте Пабло Сарабией мяч принесли андалусцам драматичную ничью 2:2.
Результаты матчей 23-го тура:
Атлетик — Барселона 0:0
Севилья — Эйбар 2:2
Голы: Бен Йеддер, 88, Сарабия, 90+2 — Орельяна, 22, Шарлес, 63
Валенсия — Реал Сосьедад 0:0
Леганес – Бетис 3:0
Голы: Эн Незири 22, 36, 66
Турнирная таблица
Накануне Атлетико принимал на своем поле Реал и проиграл с результатом 1:3, из-за чего пропустил соперника на вторую строчку, которую занимал.
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