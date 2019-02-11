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Барселона подпустила к себе Реал. Результаты чемпионата Испании

Сегодня, 01:04
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EPA

Присутствие Месси не помогло Барселоне выиграть

В испанской Примере состоялись еще четыре матча 23-го тура.

Лидер Барселона гостила у Атлетика, но не сумела одержать победу, несмотря на то, что с первых минут в ее составе играл ранее повредившийся Лионель Месси.

Итоговая ничья 0:0 позволила главному преследователю каталонской команды Реалу приблизиться на расстояние шести очков.

Допустила осечку и занимающая четвертую строчку Севилья, которая проигрывала 0:2 за две минуты до конца основного времени матча, но все-таки избежала поражения.

Гол Виссама Бен Йеддера на 88-м обороте секундной стрелки, а также забитый на 90+2-й минуте Пабло Сарабией мяч принесли андалусцам драматичную ничью 2:2.

Результаты матчей 23-го тура:

Атлетик — Барселона 0:0

Севилья — Эйбар 2:2

Голы: Бен Йеддер, 88, Сарабия, 90+2 — Орельяна, 22, Шарлес, 63

Валенсия — Реал Сосьедад 0:0

Леганес – Бетис 3:0

Голы: Эн Незири 22, 36, 66

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

Накануне Атлетико принимал на своем поле Реал и проиграл с результатом 1:3, из-за чего пропустил соперника на вторую строчку, которую занимал.

НВ

Теги:   Бетис Реал Сосьедад ФК Валенсия ФК Севилья ФК Реал Мадрид Атлетик (Бильбао) ФК Барселона Примера Чемпионат Испании Футбол

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