Барселона подписала трансферную цель Шахтера Вчера, 23:13 268 Цей матеріал також доступний українською ФК Барселона via Twitter Эмерсон подписал с Барселоной контракт до 2024 года ФК Барселона via Twitter

Каталонская Барселона объявила о трансфере защитника бразильского Атлетико Минейро Эмерсона, который входил в сферу интересов донецкого Шахтера.

Бразилец подписал с Барселоной контракт до лета 2024 года, в а сумма трансфера составила 12 млн евро, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Футболист присоединится к испанскому гранду 1 июля 2019 года.

По информации Mundo Deportivo, ранее Эмерсоном интересовался донецкий Шахтер.

На прошлой неделе Барселона объявила о приобретении перспективного полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга за 75млн евро.

Ранее каталонский клуб объявил о подписании бывшего полузащитника Милана Кевин-Принса Боатенга с итальянского Сассуоло на правах аренды до конца сезона.

Перед этим Барселона приобрела 19-летнего защитника французской Тулузы Жан-Клера Тодибо, а также подписала защитника Валенсии Джейсона Мурильо.