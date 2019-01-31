Барселона подписала трансферную цель Шахтера
Каталонская Барселона объявила о трансфере защитника бразильского Атлетико Минейро Эмерсона, который входил в сферу интересов донецкого Шахтера.
Бразилец подписал с Барселоной контракт до лета 2024 года, в а сумма трансфера составила 12 млн евро, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Футболист присоединится к испанскому гранду 1 июля 2019 года.
По информации Mundo Deportivo, ранее Эмерсоном интересовался донецкий Шахтер.
На прошлой неделе Барселона объявила о приобретении перспективного полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга за 75млн евро.
Ранее каталонский клуб объявил о подписании бывшего полузащитника Милана Кевин-Принса Боатенга с итальянского Сассуоло на правах аренды до конца сезона.
Перед этим Барселона приобрела 19-летнего защитника французской Тулузы Жан-Клера Тодибо, а также подписала защитника Валенсии Джейсона Мурильо.