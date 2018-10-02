02 октября 2018, вторник

Барселона побила исторический рекорд для спортивных клубов по годовому доходу

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Барселона заработала рекордные деньги за прошедший финансовый год

Барселона заработала рекордные деньги за прошедший финансовый год

Футбольный клуб Барселона объявил о рекордных доходах по итогам сезона-2017/18.

На своем официальном сайте каталонцы опубликовали данные, что по итогам финансового года-2017/18 их доход составил 914 миллионов евро (1,05 миллиарда долларов).

По данным Барселоны, это первый в истории случай, когда доходы спортивного клуба за год перевалили за отметку в 1 миллиард долларов.

При этом прибыль Барселоны по итогам финансового года составила 11 миллионов евро (12,67 миллиона долларов), а за последние восемь лет - 199 миллионов евро (229 миллионов евро).

В следующем году, по прогнозам клуба, доход должен увеличится до 960 миллионов евро (1,105 миллиарда долларов). К 2021 году Барселона нацеливается на годовой доход в размере 1 миллиарда евро.

Сообщалось, что Барселона заняла четвертое место в списке клубов, которые потратили больше всех денег на трансферы за последние восемь лет.

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