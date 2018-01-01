Барселона победила в дерби, Валенсия спаслась в игре с Севильей. Результаты матчей чемпионата Испании Сегодня, 00:15 21 Цей матеріал також доступний українською Месси забил два гола Эспаньолу

Состоялись пять матчей 15 тура чемпионата Испании.

Барселона в каталонском дерби одолела Эспаньол 4:0. В составе "сине-гранатовых" дублем отметился Лионель Месси. Аргентинский нападающий дважды забил со штрафного. Еще по голу на свой счет записал Суарес и Дембеле.

Благодаря ничьей в матче Валенсия - Севилья (1:1) Барселона оторвалась от второго места на три очка.

Мадридский Атлетико разгромил Алавес 3:0 и вплотную приблизился ко второму месту чемпионата.

Леганес - Хетафе - 1:1

Голы: Нем 64 - Кабрера, 39

Атлетико - Алавес - 3:0

Голы: Калинич, 25, Гризманн, 82, Эрнандес, 87

Валенсия - Севилья - 1:1

Гол: Диахаби, 90+3 - Сарабия, 55

Вильярреал - Сельта - 2:3

Голы: Бакка, 83, 87 - Мендес, 44, Йокулсу, 49, Гомес, 51

Эспаньол - Барселона - 0:4

Голы: Месси, 17, 65, Дембеле, 26 Суарес, 45

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Испании Барселона победила Виляьрреал 2:0, а Атлетико потерял очки в матче с Жироной - 1:1.

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