Барселона победила в дерби, Валенсия спаслась в игре с Севильей. Результаты матчей чемпионата Испании
Состоялись пять матчей 15 тура чемпионата Испании.
Барселона в каталонском дерби одолела Эспаньол 4:0. В составе "сине-гранатовых" дублем отметился Лионель Месси. Аргентинский нападающий дважды забил со штрафного. Еще по голу на свой счет записал Суарес и Дембеле.
Благодаря ничьей в матче Валенсия - Севилья (1:1) Барселона оторвалась от второго места на три очка.
Мадридский Атлетико разгромил Алавес 3:0 и вплотную приблизился ко второму месту чемпионата.
Леганес - Хетафе - 1:1
Голы: Нем 64 - Кабрера, 39
Атлетико - Алавес - 3:0
Голы: Калинич, 25, Гризманн, 82, Эрнандес, 87
Валенсия - Севилья - 1:1
Гол: Диахаби, 90+3 - Сарабия, 55
Вильярреал - Сельта - 2:3
Голы: Бакка, 83, 87 - Мендес, 44, Йокулсу, 49, Гомес, 51
Эспаньол - Барселона - 0:4
Голы: Месси, 17, 65, Дембеле, 26 Суарес, 45
Таблица сайта Myscore.com.ua
В прошлом туре чемпионата Испании Барселона победила Виляьрреал 2:0, а Атлетико потерял очки в матче с Жироной - 1:1.
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