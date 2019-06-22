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Кроме Неймара Барселона решила приобрести звезду сборной Франции — СМИ

Вчера, 23:02
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Кроме Неймара Барселона решила приобрести звезду сборной Франции — СМИ - фото

REUTERS/Umit Bektas

Раньше Гризманн покинул Атлетико

Каталонская Барселона намерена вернуть из ПСЖ Неймара и приобрести нападающего сборной Франции и экс-игрока мадридского Атлетико Антуана Гризмана, сообщает Sport.es.

Сообщается, что стороны уладили все детали и Гризманн в ближайшее время подпишет с Барселоной контракт.

Французский нападающий обойдется каталонскому клубу в 120 млн евро.

Ранее исполнительный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявил о том, что Антуан Гризманн перейдет в Барселону.

По информации RMC Sport, капитан каталонской команды Лионель Месси заявил руководству клуба, что он против перехода Гризманна из-за прошлогоднего фильма нападающего, в котором тот объявил о своем решении отказаться от перехода в Барселону.

Также сообщалось, что звездный нападающий ПСЖ Неймар согласился на все условия Барселоны для возвращения в каталонский клуб.

В частности, Неймар должен согласиться на снижение зарплаты и отозвать иск против Барселоны, связанный с бонусом за продление контракта. Также бразилец должен публично заявить о желании перейти из ПСЖ в Барселону.

Теги:   Футбол Трансферы Неймар Антуан Гризманн ФК Барселона

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