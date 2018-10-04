Барселона оставила не у дел Тоттенхэм - видео голов

Барселона выиграла на выезде у Тоттенхэма со счетом 4:2 в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гости сумели открыть счет уже на 2-й минуте после ошибки вратаря хозяев Уго Льориса - отличился Филипе Коутиньо. Не прошло и получаса игры, как на табло горели 0:2 - мяч забил Иван Ракитич.

Лондонцы сумели сократить отставание к минимуму только во втором тайме благодаря голу Харри Кэйна, но уже через четыре минуты Лионель Месси восстановил статус-кво.

Тоттенхэм снова вплотную подобрался к Барселоне на 66-й минуте после точного удара Эрика Ламелы. И все же, последнее слово осталось за каталонцами, когда дубль на исходе основного времени оформил Месси.

Тоттенхэм — Барселона 2:4

Голы: Кэйн, 52, Ламела, 66 — Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90

В другом матче группы B Интер на выезде одолел ПСВ со счетом 2:1.

НВ