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Барселона оказалась в двух победах от чемпионства в Испании

Сегодня, 01:13
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Барселона оказалась в двух победах от чемпионства в Испании - фото

REUTERS/Albert Gea

Жорди Альба принес Барселоне победу

В чемпионате Испании состоялись матчи 33-го тура.

Лидирующая Барселона сыграла на домашнем поле против Реал Сосьедада и добилась непростой победы с результатом 2:1.

На исходе первого тайма Клеман Ленгле открыл счет, но на 62-й минуте его сравнял Хуанми. Не прошло и двух оборотов секундной стрелки, как Жорди Альба принес победу каталонцам.

Тем самым Барселона сохранила отрыв в 11 очков от своего главного преследователя Атлетико, который в этом туре одолел Эйбар. От завоевания титула теперь ее отделяют две победы.

Мадридская команда в течение почти всего поединка не могла пробить хозяев, пока на 85-й минуте три очка ей не принес Тома Лемар.

Результаты 33-го тура Примеры:

Барселона — Реал Сосьедад 2:1
Голы: Ленгле, 45, Альба, 64 — Хуанми, 62

Эйбар — Атлетико 0:1
Гол: Лемар, 85

Алавес — Вальядолид 2:2

Голы: Гвидетти, 4, Хони, 24 — Хоакин Фернандес, 38, Унал, 76 (с пенальти)

Сельта – Жирона 2:1

Голы: Аспас, 34, Буфал, 69 – Порту, 49

Райо Вальекано — Уэска 0:0

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

В предыдущем туре Реал на выезде сыграл вничью против Леганеса, за который выступают украинские вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец.

НВ

Теги:   ФК Сельта Райо Вальекано Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад ФК Барселона Чемпионат Испании Примера Футбол

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