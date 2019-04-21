Барселона оказалась в двух победах от чемпионства в Испании
В чемпионате Испании состоялись матчи 33-го тура.
Лидирующая Барселона сыграла на домашнем поле против Реал Сосьедада и добилась непростой победы с результатом 2:1.
На исходе первого тайма Клеман Ленгле открыл счет, но на 62-й минуте его сравнял Хуанми. Не прошло и двух оборотов секундной стрелки, как Жорди Альба принес победу каталонцам.
Тем самым Барселона сохранила отрыв в 11 очков от своего главного преследователя Атлетико, который в этом туре одолел Эйбар. От завоевания титула теперь ее отделяют две победы.
Мадридская команда в течение почти всего поединка не могла пробить хозяев, пока на 85-й минуте три очка ей не принес Тома Лемар.
Результаты 33-го тура Примеры:
Барселона — Реал Сосьедад 2:1
Голы: Ленгле, 45, Альба, 64 — Хуанми, 62
Эйбар — Атлетико 0:1
Гол: Лемар, 85
Алавес — Вальядолид 2:2
Голы: Гвидетти, 4, Хони, 24 — Хоакин Фернандес, 38, Унал, 76 (с пенальти)
Сельта – Жирона 2:1
Голы: Аспас, 34, Буфал, 69 – Порту, 49
Райо Вальекано — Уэска 0:0
Турнирная таблица
В предыдущем туре Реал на выезде сыграл вничью против Леганеса, за который выступают украинские вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец.
НВ