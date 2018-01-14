Барселона одержала волевую победу на поле неудобного соперника впервые за 88 лет. Результаты матчей чемпионата Испании

В воскресенье, 14 января, состоялись четыре матча 19-го тура чемпионата Испании по футболу

В главном матче игрового дня Барселона отыгралась со счета 0:2 и смогла победить Реал Сосьедад. До 34-й минуты встречи сан-себастьянцев вперед на два мяча вывели Виллиан Хосе и Хуанми, но уже до перерыва Паулиньо сократил отставание, а во втором тайме каталонцы отличились трижды и одержали волевую победу.

Примечательно, что в рамках чемпионата Испании Барселона смогла на выезде обыграть Реал Сосьедад после первого гола в свои ворота впервые с февраля 1930 года.

Благодаря этой победе Барселона вернула себе девятиочковое преимущество над Атлетико в турнирной таблице.

Реал Сосьедад - Барселона 2:4

Голы: Виллиан Хосе, 11 Хуанми, 34 - Паулиньо, 39, Л.Суарес, 50, 71, Месси, 85

Реал Сосьедад: Рулли - Родригес, Навас, Льоренте, Ордиосола - Сурутуса, Ильяраменди (Субельдиа, 56), Прието (Янузай, 79) - Хуанми (Оярсабаль, 60), Виллиан Хосе, Каналес

Барселона: Тер Штеген - Альба, Вермален, Пике, Роберто - Гомеш (Динь, 80), Паулиньо (Думбеле, 65), Бускетс, Ракитич - Л.Суарес (Д.Суарес), Месси

Предупреждения: Ильяраменди, Оярсабаль - Роберто, Пике

Результаты других матчей игрового дня 19-го тура в испанской Ла Лиге:

Леванте - Сельта 0:1

Гол: Систо, 37

Алавес - Севилья 1:0

Гол: Гарсия, 52

Эспаньол - Атлетик 1:1

Голы: Морено, 29 - Уильямс, 35

Напомним, накануне в рамках 19-го тура чемпионата Испании Реал неожиданно на своем поле уступил Вильярреалу.

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