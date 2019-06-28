Барселона приобрела нового вратаря Сегодня, 02:48 78 Цей матеріал також доступний українською ФК Валенсия Нето обошелся Барселоне в 26 млн евро ФК Валенсия

После продажи стража ворот Яспера Силлессена Барселона объявила о подписании голкипера Валенсии Нето.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, футболист обойдется в 26 миллионов евро. Еще 9 млн евро могут быть заплачены как бонусы.

Бразильский вратарь заключит трудовой договор на четыре сезона — до лета 2023-го года. Сумма отступных для возможных покупателей в его контракте составила 200 млн евро.

За два предыдущих дня чемпион Испании продал полузащитника Андре Гомеша в Эвертон и вратаря Яспера Силлессена в Валенсию на общую сумму в 60 млн евро.

По данным СМИ, Барселона приобретет звездного нападающего Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна за 120 млн евро после 1 июля.

Ранее появилась информация, что звездный нападающий ПСЖ Неймар согласился на все условия каталонского клуба для своего возвращения.