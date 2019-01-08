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Барселона объявила о своем первом трансфере в 2019 году

Сегодня, 19:53
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Жан-Клер Тодибо присоединится к Барселоне 1 июня

Фото: Жан-Клер Тодибо via Instagram

Барселона объявила о приобретении 19-летнего защитника французской Тулузы Жан-Клера Тодибо.

Игрок присоединится к Барселоне 1 июня 2019 года после завершения контракта с Тулузой, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Тодибо перейдет в Барселону на правах свободного агента.

Ранее СМИ сообщали, что Тодибо подпишет с Барселоной 4-летний контракт.

Жан-Клер Тодибо родился в Кайенне, столице Французской Гвианы в Южной Америке, 30 декабря 1999 года.

В этом сезоне Тодибо сыграл за Тулузу 10 матчей, отметившись одним голом. Также на счету защитника два матча за молодежную сборную Франции.

В декабре 2018 года Барселона объявила о переходе в свою команду защитника Валенсии Джейсона Мурильо.

Также СМИ сообщили, что один из руководителей каталонской Барселоны обсудил с окружением нападающего Пари Сен-Жермен Неймара возвращения бразильского футболиста в каталонскую команду.

Теги:   Тулуза Трансферы ФК Барселона Футбол

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