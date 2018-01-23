Барселона объявила о расставании с многолетним защитником

Защитник Хавьер Маскерано покидает Барселону спустя семь с половиной лет выступлений за команду.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, в среду, 24 января, пройдет торжественная церемония прощания с аргентинским футболистом.

Ее посетят президент лидера чемпионата Испании Жозеп Бартомеу, а также игроки команды. По данным Diario Sport, 33-летний оборонец продолжит карьеру в китайском Хэбэй Чайна Форчун, который заплатит за его трансфер 10 млн евро.

Маскерано перешел в Барселону летом 2010 года из английского Ливерпуля. За это время он выиграл 18 трофеев и провел 334 матча под руководством сразу пяти наставников команды.

Только трое исполнителей в истории каталонского гранда провели больше поединков, чем аргентинский универсал - Лионель Месси, Филлип Коку и Дани Алвеш.

Недавно Барселона объявила о переходе в свою команду защитника Палмейраса Ерри Мины. Перед этим клуб подписал полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо.