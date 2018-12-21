Барселона объявила о подписании защитника Сегодня, 02:18 29 Цей матеріал також доступний українською Барселона арендовала Мурильо с правом выкупом за 25 млн евро Фото: ФК Барселона

Барселона объявила о переходе в свою команду защитника Валенсии Джейсона Мурильо.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, стороны достигли договоренности по поводу аренды игрока до конца текущего сезона

Чемпион Испании также получил право на приобретение 26-летнего колумбийского футболиста летом 2019 года. В таком случае Валенсия получит 25 млн евро.

В октябре появилась информация, что нападающий ПСЖ Неймар намерен вернуться в каталонскую команду, поскольку по-прежнему сожалеет о своем решении перейти во французский коллектив, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам, а климат в Париже его не устраивает.

По данным СМИ, Барселона хочет, чтобы бразильский форвард публично заявил о желании покинуть свой нынешний клуб для возвращения в каталонскую команду.

Позже сообщалось, что чемпион Испании планирует использовать своего нападающего Усмана Дембеле для возвращения в команду нападающего ПСЖ.