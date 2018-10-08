Барселона не смогла выиграть четвертый матч подряд и упустила лидерство. Результаты чемпионата Испании

В воскресенье, 7 октября, пятью матчами завершился восьмой тур чемпионата Испании по футболу.
В центральном матче игрового дня Валенсия и Барселона раошлись миром - 1:1. "Летучие мыши" вышли вперед уже на второй минуте благодаря голу аргентинского защитника Эзекиля Гарая. Барселона сравняла счет в средине тайма - Лионель Месси сыграл в стенку с Луисом Суаресом и точно пробил в нижний угол с линии штрафной.
Вопреки ожиданиям, за остальное время матча команды больше не забивали. Барселона не может выиграть уже на протяжении четырех матчей подряд в чемпионате Испании, набрав за это время три очка. Каталонцы пропустили на первое место в турнирной таблице Севилью.
Валенсия — Барселона 1:1
Голы: Гарай, 2 — Месси, 24
Валенсия: Нето — Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя — Солер, Парехо, Кондогбия (Коклен, 79), Гедеш (Черышев, 12) — Батшуайи, Гамейро (Родриго, 67).
Барселона: тер Штеген — Семеду, Вермален, Пике, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур (Рафинья, 87) — Месси, Л. Суарес, Коутиньо (Дембеле, 84).
Предупреждения: Солер, Парехо — Л. Суарес, Коутиньо.
Среди других матчей восьмого тура Ла Лиги стоит отметить домашние победы Атлетико и Севильи над Бетисом и Сельтой соответственно.
Севилья - Сельта 2:1
Голы: Сарабия, 39, Бен-Йеддер, 61 — Буфаль, 85
Атлетико - Бетис 1:0
Гол: Корреа, 74
Эспаньол — Вильярреал 3:1
Голы: Перес, 7, Дардер, 79, Пьятти, 90+2 — Экамби, 45
Вальядолид — Уэска 1:0
Гол: Алькарас, 28
Напомним, накануне в матче чемпионата Испании Реал сенсационно на выезде проиграл Алавесу.
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