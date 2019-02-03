Барселона не смогла победить Валенсию, Севилья проиграла Сельте. Результаты матчей чемпионата Испании Сегодня, 00:50 254 Цей матеріал також доступний українською EPA Дубль Месси помог Барселоне не проиграть Валенсии EPA

Состоялись четыре матча 22 тура чемпионата Испании.



Каталонская Барселона не смогла на своем поле победить Валенсию. Более того, "сине-гранатовые" уступали 0:2 и только благодаря усилиям своего лидера Лионеля Месси, который отличился дублем, сумели свести матч к ничьей.

Потеря очков не помешала Барселоне продолжить лидировать в испанской Примере, опережая Атлетико, который свой матч тура против Бетиса проведет завтра, на шесть очков.

Также неожиданное поражение потерпела Севилья, которая уступила Сельте 0:1.

Уэска - Вальядолид - 4:0

Голы: Гальего, 19, Пулидо, 50, Гомес, 53, Авила, 77

Леванте - Хетафе - 0:0



Реал Сосьедад - Атлетик - 2:1

Голы: Ойарсабаль, 16, Виллиан Жозе, 45 - Рауль Гарсия, 82

Барселона - Валенсия - 2:2

Голы: Месси, 39 (пен), 64 - Гамейро, 24, Парехо, 32 (пен)

Сельта - Севилья - 1:0

Гол: Йокулсу, 73

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Испании Барселона победила Жирону (2:0), а Реал обыграл на выезде Эспаньол (4:2).

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