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Барселона не смогла победить Валенсию, Севилья проиграла Сельте. Результаты матчей чемпионата Испании

Сегодня, 00:50
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EPA

Дубль Месси помог Барселоне не проиграть Валенсии

Состоялись четыре матча 22 тура чемпионата Испании.

Каталонская Барселона не смогла на своем поле победить Валенсию. Более того, "сине-гранатовые" уступали 0:2 и только благодаря усилиям своего лидера Лионеля Месси, который отличился дублем, сумели свести матч к ничьей.

Потеря очков не помешала Барселоне продолжить лидировать в испанской Примере, опережая Атлетико, который свой матч тура против Бетиса проведет завтра, на шесть очков.

Также неожиданное поражение потерпела Севилья, которая уступила Сельте 0:1.

Уэска - Вальядолид - 4:0
Голы: Гальего, 19, Пулидо, 50, Гомес, 53, Авила, 77

Леванте - Хетафе - 0:0

Реал Сосьедад - Атлетик - 2:1
Голы: Ойарсабаль, 16, Виллиан Жозе, 45 - Рауль Гарсия, 82

Барселона - Валенсия - 2:2
Голы: Месси, 39 (пен), 64 - Гамейро, 24, Парехо, 32 (пен)

Сельта - Севилья - 1:0
Гол: Йокулсу, 73

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Испании Барселона победила Жирону (2:0), а Реал обыграл на выезде Эспаньол (4:2).

НВ

Теги:   Футбол Чемпионат Испании ФК Севилья ФК Барселона

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