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Три кита прорыва

Барселона не подпустила Атлетико, Реал вернулся на третье место. Результаты чемпионата Испании

Сегодня, 01:59
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EPA

Реал снова вышел на третье место Примеры

В испанской Ла Лиге прошли матчи 21-го тура.

Лидирующая Барселона восстановила свой отрыв в пять очков от своего главного преследователя в лице Атлетико после выездной победы над Жироной.

Победу действующему чемпиону принесли точные удары Нелсона Семеду и Лионеля Месси на 9-й и 68-й минутах соответственно.

Реал благодаря гостевому успеху с результатом 4:2 над Эспаньолом вернулся на третью строчку Примеры, которую накануне заняла Севилья. При счете 4:1 гости остались в меньшинстве на 72-й минуте после удаления Рафаэля Варана.

Виктории королевского клуба способствовали голы Карима Бензема (дважды), Серхио Рамоса и Гарета Бэйла. У каталонцев отличились Лео Баптистао и Роберто Росалес.

Результаты 21-го тура Примеры:

Жирона — Барселона 0:2
ГолыСемеду, 9, Месси, 69

Эспаньол — Реал 2:4

Голы: Баптистао, 25, Росалес, 82 — Бензема, 4, 45, Рамос, 15, Бэйл, 67

Вальядолид - Сельта 2:1

Голы: Плано, 55, Кеко, 69 – Систо, 16

Атлетик – Бетис 1:0
Гол: Муниаин, 21

Реал Сосьедад – Уэска 0:0

Турнирная таблица:

Фото: Таблица сайта MyScore.com.ua

Накануне Севилья обошла Реал, разгромив на своем поле Леванте со счетом 5:0.

НВ

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