Барселона не подпустила Атлетико, Реал вернулся на третье место. Результаты чемпионата Испании
В испанской Ла Лиге прошли матчи 21-го тура.
Лидирующая Барселона восстановила свой отрыв в пять очков от своего главного преследователя в лице Атлетико после выездной победы над Жироной.
Победу действующему чемпиону принесли точные удары Нелсона Семеду и Лионеля Месси на 9-й и 68-й минутах соответственно.
Реал благодаря гостевому успеху с результатом 4:2 над Эспаньолом вернулся на третью строчку Примеры, которую накануне заняла Севилья. При счете 4:1 гости остались в меньшинстве на 72-й минуте после удаления Рафаэля Варана.
Виктории королевского клуба способствовали голы Карима Бензема (дважды), Серхио Рамоса и Гарета Бэйла. У каталонцев отличились Лео Баптистао и Роберто Росалес.
Результаты 21-го тура Примеры:
Жирона — Барселона 0:2
Голы: Семеду, 9, Месси, 69
Эспаньол — Реал 2:4
Голы: Баптистао, 25, Росалес, 82 — Бензема, 4, 45, Рамос, 15, Бэйл, 67
Вальядолид - Сельта 2:1
Голы: Плано, 55, Кеко, 69 – Систо, 16
Атлетик – Бетис 1:0
Гол: Муниаин, 21
Реал Сосьедад – Уэска 0:0
Турнирная таблица:
Накануне Севилья обошла Реал, разгромив на своем поле Леванте со счетом 5:0.
НВ