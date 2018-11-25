Барселона на последних минутах спаслась в матче с Атлетико. Результаты матчей чемпионата Испании

Барселона и мадридский Атлетико поделили очки в центральном матче 13 тура чемпионата Испании.
"Матрасники" были близки к победе, открыв счет в матче на 77-й минуте. Диего Коста откликнулся на дальней стойке во время розыгрыша углового и пробил точно в угол.
Барселона сумела отыграться почти перед финальным свистком. На 89-й минуте ничью для каталонцев спас Дембеле, получивший пас от Месси и пробив под Облака.
Валенсия на своем поле разгромила Райо Вльекано и существенно улучшила свое турнирное положение, поднявшись на 9 место.
Атлетико - Барселона 1:1
Голы: Д. Коста, 77 - Дембеле, 89
Атлетико: Облак - Ариас, Савич, Хименес, Луис - Коке, Родриго, Сауль, Лемар (Витоло, 63) - Д. Коста (Корреа, 80), Гризманн
Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Умтити, Альба - Роберто (Рафинья, 46), Видаль (Малком, 85), Бускетс, Артур (Дембеле, 80) - Месси, Л. Суарес
Предупреждение: Эрнандес, Гризманн, Д. Коста, Родриго, Луис - Бускетс, Умтити, Рафинья
Валенсия - Райо Вальекано - 3:0
Голы: Мина, 35, 61, Гамейро, 76
Уэска - Леванте - 2:2
Голы: Ривера, 26, Ечеита, 52 - Рожер, 45, Боатенг, 74
Таблица сайта Myscore.com.ua
В первом матче дня Реал потерпел сенсационное поражение от Эйбара 0:3.
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