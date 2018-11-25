Барселона на последних минутах спаслась в матче с Атлетико. Результаты матчей чемпионата Испании

Месси отдал голевой пас в матче с Атлетико

Барселона и мадридский Атлетико поделили очки в центральном матче 13 тура чемпионата Испании.

"Матрасники" были близки к победе, открыв счет в матче на 77-й минуте. Диего Коста откликнулся на дальней стойке во время розыгрыша углового и пробил точно в угол.

Барселона сумела отыграться почти перед финальным свистком. На 89-й минуте ничью для каталонцев спас Дембеле, получивший пас от Месси и пробив под Облака.

Валенсия на своем поле разгромила Райо Вльекано и существенно улучшила свое турнирное положение, поднявшись на 9 место.

Атлетико - Барселона 1:1

Голы: Д. Коста, 77 - Дембеле, 89

Атлетико: Облак - Ариас, Савич, Хименес, Луис - Коке, Родриго, Сауль, Лемар (Витоло, 63) - Д. Коста (Корреа, 80), Гризманн

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Умтити, Альба - Роберто (Рафинья, 46), Видаль (Малком, 85), Бускетс, Артур (Дембеле, 80) - Месси, Л. Суарес

Предупреждение: Эрнандес, Гризманн, Д. Коста, Родриго, Луис - Бускетс, Умтити, Рафинья

Валенсия - Райо Вальекано - 3:0

Голы: Мина, 35, 61, Гамейро, 76

Уэска ​​- Леванте - 2:2

Голы: Ривера, 26, Ечеита, 52 - Рожер, 45, Боатенг, 74

Таблица сайта Myscore.com.ua

В первом матче дня Реал потерпел сенсационное поражение от Эйбара 0:3.

НВ



