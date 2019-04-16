Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0. События по минутам матча Лиги чемпионов Вчера, 23:50 3744 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Andrew Yates Барселона имеет преимущество в личных встречах REUTERS/Andrew Yates

НВ следит за ответной игрой четвертьфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед, а также событиями вокруг нее. Начало - в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:

МЮ: Де Хеа - Джонс, Линделёф, Смоллинг, Янг - Фред, Мактоминэй, Погба - Лингард, Рашфорд, Марсьяль

Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур - Месси, Суарес, Коутиньо

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу, начнется 16 апреля в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 1.

Барселона: выйдет в полуфинал, если выиграет или сыграет вничью. Подходит к игре с серией из восьми поединков без поражений во всех турнирах при двух ничьих. Не сможет рассчитывать на полузащитника Рафинью.

Команда по итогам 32-го тура лидирует в испанской Примере с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя.

МЮ: выйдет в полуфинал, если выиграет (победа 1:0 переведет игру в дополнительное время). Подходит к игре с серией из двух побед в шести поединках во всех турнирах при четырех поражениях.

Команда не сможет рассчитывать на оборонцев Антонио Валенсию, Эрика Байи, Маттео Дармиана (травмы) и Люка Шоу (дисквалификация), а также полузащитника Андера Эрреру (повреждение).

По итогам 33-х туров занимает пятое место в английской Премьер-лиге с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов

Статистика знает 12 официальных матчей между командами. В трех случаях сильнее был Манчестер Юнайтед, в пяти - Барселона. Четыре раза победитель не был определен.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона является фаворитом матча - ее победа оценивается коэффициентом 1,35, ее проход - коэффициентом 1,07, выигрыш МЮ - коэффициентом 8,50, его проход - коэффициентом 8,00, ничья - коэффициентом 5,25.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Финальный свисток! Барселона - в полуфинале

90+2 минута. Де Хеа спасает МЮ от четвертого пропущенного мяча после выстрела Месси

90+1 минута. Арбитр добавил две минуты к основному времени

90 минута. Тер Штеген спас Барселону от пропущенного мяча! После подачи от Далота Санчес пробил головой, но вратарь оказался на месте!

89 минута. Суарес пытался эффектным парашютом забить в ворота соперника с линии штрафной, но пробил выше

86 минута. Гости отбились и в ответ попытались организовать свое наступление - Барселона с ним справилась

85 минута. Видаль пробивал по воротам Юнайтед, но мяч после рикошета ушел на угловой

83 минута. МЮ пытается забить хотя бы один мяч - после передачи на Далота тот оказывается в офсайде

81 минута. Заключительная замена и у Барселоны: Дембеле меняет Коутиньо

80 минута. Последняя замена у МЮ: Санчес заменил Лингарда в атаке

79 минута. Лингард ударом издали пробил выше ворот - довольно опасным вышел удар

77 минута. Суарес за разговоры с арбитром получил желтую карточку

75 минута. Вторая замена следует и у Барселоны, и также - по позиции: Артура в центре полузащиты заменит Видаль

73 минута. МЮ выпускает еще одного футболиста - нападающий Лукаку сменил своего коллегу по амплуа Рашфорда

71 минута. Замена у Барселоны: вместо Роберто появляется Семеду

68 минута. Пока игроки Юнайтед отходят от очередного удара, их визави умело перепасовываются по всему полю

65 минута. Замена у МЮ: вместо Марсьяля вышел Далот

64 минута. Хозяева не останавливаются, и Месси чуть не забил ударом через себя в падении!

62 минута. Коутиньо делает счет 3:0! Полузащитник хозяев эффектным выстрелом издалека попадает точно под перекладину!

60 минута. Мяч, как и прежде, в основном находится в ногах игроков хозяев

56 минута. Хороший заброс из глубины удался Погба, но Рашфорд не сумел обработать снаряд на линии штрафной Барселоны

55 минута. МЮ пару минут владел мячом, даже заработал угловой, но никакой опасности чужим воротам не последовало

52 минута. Мактоминэй сбил Месси у углового флажка после его прохода

50 минута. Каталонцы исполнили еще два корнера, но манкунианцы дважды ликвидировали потенциальную угрозу своим воротам

49 минута. Месси ответил своим острым ударом, после чего хозяева получили право на угловой, однако соперник отбился

47 минута. Лингард попытался прорваться к воротам Барселоны, но его остановили

Матч возобновился!

Первый и второй голы Барселоны и Месси:

Перерыв!



45+2 минута. Барселона чудом не забила третий мяч! После прострела от Альбы Роберто попал прямо в Де Хеа на линии ворот!

45+1 минута. Арбитр добавил две минуты к первому тайму

44 минута. Рашфорд исполнил стандарт, но угодил прямо в стенку

43 минута. МЮ заработал опасный штрафной у владений хозяев - сбили Погба

41 минута. Момент у Барселоны! После подачи от Месси Ракитич ударил головой, но Де Хеа пусть и не сразу, но завладел круглым

40 минута. Юнайтед прибрал на некоторое время сферу к своим ногам, однако остроты у чужих ворот не наблюдается

38 минута. Погба пробил дальним ударом, но несильно - тер Штеген на месте

35 минута. Удар Месси со стандарта неточен - мяч пролетел над воротами английского клуба

34 минута. Фред сбил Ракитича недалеко от владений Юнайтед. Штрафной у хозяев

33 минута. Барселона пошла большими силами в атаку - гости пока что надежно защищаются

31 минута. МЮ пытается прессинговать, но соперник успешно выходит из-под этого давления

28 минута. Каталонцы не теряют свое игровое и территориальное преимущество, успешно контролируя снаряд

26 минута. Еще одна быстрая атака хозяев, но Месси ударом с лету в касание пробил выше

24 минута. Забив еще один мяч, Барселона продолжает контролировать мяч

20 минута. Месси забивает второй мяч! Еще одна обрезка гостей привела к еще одному удару нападающего, но на этот раз ошибся вратарь манкунианцев Давид Де Хеа, пропустив сферу под мышкой!

16 минута. Гол! Месси выводит Барселону вперед! После обрезки Эшли Янга аргентинец классным ударом попал точно в нижний угол рамки МЮ.



14 минута. Еще один момент был у Рашфорда, но с его ударом справился вратарь соперника тер Штеген

12 минута. Барселона заработала пенальти после нарушения на Ракитиче, но арбитр, посмотрев повтор, свое решение отменил - 11-метрового действительно не было

9 минута. После подачи от Суареса Смоллинг опередил Пике - Барселона включается в игру впереди

6 минута. Юнайтед не снижает активность, однако после еще одного наступления у Лингарда отбирают мяч

4 минута. Гости продолжают наседать на ворота соперника, благодаря чему выполнили угловой, но больше моментов не создали

1 минута. И сразу же МЮ создает момент! Рашфорд вышел один на один с вратарем Барселоны и попал в перекладину!

Матч начался!

Смотрите, кто вернулся на "Камп Ноу" спустя 20 лет!



🔴 Сэр Алекс Фергюсон 🏆#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/l12KzMSpH4 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 апреля 2019 г.

🧢 Кто разберет, что на кепках у Месси и Суареса в этот раз?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Y0Wr3WcBtv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 апреля 2019 г.

Стали известны стартовые составы:



МЮ: Де Хеа - Джонс, Линделёф, Смоллинг, Янг - Фред, Мактоминэй, Погба - Лингард, Рашфорд, Марсьяль

Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур - Месси, Суарес, Коутиньо



🔥 Барселона 🆚 Манчестер Юнайтед



📺 Настраиваемся на вечерний суперматч 👇 pic.twitter.com/Oq8olSkDPQ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 апреля 2019 г.