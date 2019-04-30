Барселона - Ливерпуль. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Вчера, 21:14 1714 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Albert Gea В личных встречах преимущество на стороне Ливерпуля REUTERS/Albert Gea

НВ следит за первой игрой полуфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем, а также событиями вокруг нее. Начало - 1 мая в 22.00 по киевскому времени.



Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Серхио Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур - Месси, Суарес, Коутиньо

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Хендерсон, Вайналдум - Салах, Фирмино, Мане

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу, начнется 1 мая в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 2.

Барселона: выиграла группу, после чего прошла в 1/8 финала Лион, а в четвертьфинале - Манчестер Юнайтед. Подходит к игре с 12-матчевой серией без поражений при двух ничьих во всех турнирах.

По итогам 35-ти туров Барселона лидирует в испанской Примере, оформив в прошлом туре 26-е чемпионство страны в своей истории. Не сможет рассчитывать на полузащитника Рафинью.

Ливерпуль: вышел из группы со второго места, после чего прошел в 1/8 финала Баварию, а в четвертьфинале - Порту. По итогам 36-ти туров занимает второе место в английской Премьер-лиге, уступая лидеру Манчестер Сити один балл.

Подходит к игре с 10-матчевой победной серией во всех турнирах. Под вопросом участие в игре нападающего Роберто Фирмино и полузащитников Фабиньо и Адама Лалланы.

Статистика знает восемь официальных матчей между командами. В двух случаях сильнее была Барселона, в трех - Ливерпуль, еще в трех победитель не был определен.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона считается фаворитом - ее победа оценивается коэффициентом 1,88, выигрыш Ливерпуля - коэффициентом 4,00, ничья - коэффициентом 3,70.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

