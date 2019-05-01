Барселона - Ливерпуль 3:0. События по минутам матча Лиги чемпионов Вчера, 23:59 22706 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Albert Gea В личных встречах преимущество на стороне Ливерпуля REUTERS/Albert Gea

НВ следит за первой игрой полуфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем, а также событиями вокруг нее. Начало - 1 мая в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Барселона: тер Штеген - Серхио Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Месси, Суарес, Коутиньо

Запас: Силлессен, Семеду, Артур, Дембеле, Малком, Умтити, Аленья

Ливерпуль: Алиссон - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Фабиньо, Кейта - Салах, Мане, Вейналдум

Запас: Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу, начнется 1 мая в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 2.

Барселона: выиграла группу, после чего прошла в 1/8 финала Лион, а в четвертьфинале - Манчестер Юнайтед. Подходит к игре с 12-матчевой серией без поражений при двух ничьих во всех турнирах.

По итогам 35-ти туров Барселона лидирует в испанской Примере, оформив в прошлом туре 26-е чемпионство страны в своей истории. Не сможет рассчитывать на полузащитника Рафинью.

Ливерпуль: вышел из группы со второго места, после чего прошел в 1/8 финала Баварию, а в четвертьфинале - Порту. По итогам 36-ти туров занимает второе место в английской Премьер-лиге, уступая лидеру Манчестер Сити один балл.

Подходит к игре с 10-матчевой победной серией во всех турнирах. Под вопросом участие в игре нападающего Роберто Фирмино и полузащитников Фабиньо и Адама Лалланы.

Статистика знает восемь официальных матчей между командами. В двух случаях сильнее была Барселона, в трех - Ливерпуль, еще в трех победитель не был определен.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона считается фаворитом - ее победа оценивается коэффициентом 1,88, выигрыш Ливерпуля - коэффициентом 4,00, ничья - коэффициентом 3,70.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Финальный свисток!

90+7 минута. Барселона отбилась, а в контратаке Дембеле в невероятном моменте попал в Алиссона ударом в упор!

90+6 минута. Ливерпуль заработал угловой...

90+5 минута. Образцовая контратака прошла у Барселоны, но Дембеле пробил неточно!

90+3 минута. Дембеле заменил Суареса, а Аленья - Роберто у Барселоны

90+2 минута. Ударная минутка! Сперва Видаль в эффектном подкате помешал Мане пробить в чужой штрафной, а затем Барселона едва не сделала счет 4:0, но Суарес не сумел поразить ворота Ливерпуля!

90+1 минута. Арбитр добавил пять минут к основному времени

90 минута. Гости настойчиво атакуют ворота Барселоны, но та самоотверженно защищается

88 минута. Острый выпад хозяев завершился неточной передачей и тем, что Алиссон завладел мячом

86 минута. Альба получил предупреждение за затяжку времени

84 минута. Последняя замена у гостей: вместо полузащитника Милнера вышел нападающий Ориги

84 минута. Каким-то непостижимым образом Ливерпуль не забивает! Сперва заблокирован удар Мане, а затем Салах на добивании попадает в стойку!

82 минута. Месси со штрафного делает счет 3:0! Капитан Барселоны эффектно положил снаряд в левую девятку!

81 минута. Фабиньо сбил Месси и получил желтую карточку. Барселона получила право на опасный штрафной. После этого Суарес схлопотал горчичник за разговоры с арбитром

79 минута. Фирмино у Ливерпуля заменил Вейналдума

77 минута. Каталонцы не успокаиваются, и Месси нанес еще один удар, но ван Дейк заблокировал его удар!

75 минута. 2:0! Месси увеличил перевес Барселоны! После отличной передачи от Лионеля Роберто скинул мяч на Суареса, тот коленом попал в перекладину, но на добивание подоспел аргентинец и пробил в пустые ворота!

72 минута. Инициативой прочно завладел Ливерпуль, тем не менее, его соперник пока что надежен в обороне

70 минута. Острый выпад организовали мерсисайдцы, однако Барселона успешно отбилась

68 минута. Гомес попытался пробить издали по воротам хозяев - слишком неточным получился его выстрел

66 минута. Барселоне удалось на какое-то время перевести игру ближе к чужой рамке

64 минута. Еще один классный пас Лионеля нашел в штрафной Видаля, однако тот сделал неудачный пас на партнера - было весьма остро

63 минута. Месси опасно подключил Семеду правым флангом, но тот выпустил снаряд за лицевую линию

60 минута. Первая замена у хозяев: вместо нападающего Коутиньо вышел крайний защитник Семеду

59 минута. Прошла широкая атака гостей - в ее завершении Милнер заставил тер Штегена снова вступить в игру ударом с линии штрафной!

57 минута. На сей раз Пике помешал прострелу дойти в центр своей штрафной. Барселона продолжает действовать вторым номером

54 минута. Снова тер Штеген на высоте - теперь удар наносил Салах. Ливерпуль больше соперника угрожает его воротам

52 минута. Игра в основном проходит в центре поля - команды сражаются за владение мячом

49 минута. После активности Ливерпуля в начале тайма хозяева прибрали инициативу в свои руки, но пока без моментов

47 минута. Тер Штеген спас Барселону после удара от Милнера!

Матч возобновился!

Гол Суареса:

Перерыв!



45+3 минута. Ливерпуль опасно обрезался при выходе в атаку, однако Месси не удалось выполнить передачу

45+1 минута. Стремительная атака удалась хозяевам, но в ее завершении ван Дейк остановил Коутиньо!

45+1 минута. Арбитр добавил три минуты к первому тайму

42 минута. Арбитр Куйперс пропустил по одному фолу каждой из команд - явно либеральничает рефери

40 минута. Штрафной Ливерпуля не привел к какому-либо моменту у ворот Барселоны

39 минута. Ленгле с нарушением правил остановил Салаха, за что получил желтую карточку

38 минута. Дальний удар Милнера оказался неточным

35 минута. Верный момент, чтобы сравнять счет упустил Мане после заброса от Салаха, но пробил выше, выйдя почти один на один с вратарем Барселоны!

34 минута. Ливерпуль исполнил угловой, однако тер Штеген разобрался в эпизоде

33 минута. Хозяева не заставили ждать со своим моментом - Фабиньо в последний момент остановил Коутиньо на линии вратарской!

32 минута. В ответ Робертсон не менее остро врывался в чужие владения, но там его передачу остановил Пике

30 минута. Барселона опасно выкатывалась к воротам соперника, однако прострел Суареса пришелся в защитника соперника

28 минута. Пока мерсисайдцы отходят от пропущенного мяча, каталонцы продолжают владеть снарядом

26 минута. Суарес открывает счет в пользу Барселоны! Альба классно прострелил с левого фланга, и нападающий хозяев проткнул мяч в ворота Ливерпуля!

24 минута. Кейта не смог продолжить игру - его заменил Хендерсон. Замена по позиции

22 минута. Похоже, полузащитник получил серьезную травму - он покинул пределы поля

21 минута. Кейта получает медпомощь после столкновения с Ракитичем

19 минута. После нарушения на Мане Робертсону не удалось найти адресат подачей со штрафного

17 минута. Снова опасно во владениях гостей - Месси не попадает в правый нижний угол!

15 минута. Еще один острый выпад каталонцев закончился ударом Коутиньо в руки Алиссону!

14 минута. Сразу после этого Матип сыграл рукой в своей штрафной, но арбитр этого не увидел

13 минута. Опасный момент в штрафной Ливерпуля, когда прострел нашел Месси, но тому не позволили пробить!

11 минута. Месси получил сферу в центре поля, но его проход прервали защитники

9 минута. Хозяева действуют вторым номером, отойдя большими силами в оборону

7 минута. Начало игры проходит с преимуществом гостей, но пока что без моментов в их исполнении

5 минута. Пожар случился в штрафной Барселоны после выхода Мане на ударную позицию, но хозяева отбились!

4 минута. Хозяева исполнили угловой, когда Ракитич опасно вышел к чужим воротам, но тот уже не привел к остроте у ворот соперника

2 минута. Салаху удался проход к штрафной Барселоны, но его удар заблокировал защитник

Матч начался!

Стартовые составы:



Барселона: тер Штеген - Серхио Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Месси, Суарес, Коутиньо

Запас: Силлессен, Семеду, Артур, Дембеле, Малком, Умтити, Аленья

Ливерпуль: Алиссон - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Фабиньо, Кейта - Салах, Мане, Вейналдум

Запас: Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд