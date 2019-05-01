Барселона - Ливерпуль 0:0. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Сегодня, 22:01 13855 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Albert Gea В личных встречах преимущество на стороне Ливерпуля REUTERS/Albert Gea

НВ следит за первой игрой полуфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем, а также событиями вокруг нее. Начало - 1 мая в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Барселона: тер Штеген - Серхио Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Месси, Суарес, Коутиньо

Запас: Силлессен, Семеду, Артур, Дембеле, Малком, Умтити, Аленья

Ливерпуль: Алиссон - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Фабиньо, Кейта - Салах, Мане, Вейналдум

Запас: Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу, начнется 1 мая в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 2.

Барселона: выиграла группу, после чего прошла в 1/8 финала Лион, а в четвертьфинале - Манчестер Юнайтед. Подходит к игре с 12-матчевой серией без поражений при двух ничьих во всех турнирах.

По итогам 35-ти туров Барселона лидирует в испанской Примере, оформив в прошлом туре 26-е чемпионство страны в своей истории. Не сможет рассчитывать на полузащитника Рафинью.

Ливерпуль: вышел из группы со второго места, после чего прошел в 1/8 финала Баварию, а в четвертьфинале - Порту. По итогам 36-ти туров занимает второе место в английской Премьер-лиге, уступая лидеру Манчестер Сити один балл.

Подходит к игре с 10-матчевой победной серией во всех турнирах. Под вопросом участие в игре нападающего Роберто Фирмино и полузащитников Фабиньо и Адама Лалланы.

Статистика знает восемь официальных матчей между командами. В двух случаях сильнее была Барселона, в трех - Ливерпуль, еще в трех победитель не был определен.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона считается фаворитом - ее победа оценивается коэффициентом 1,88, выигрыш Ливерпуля - коэффициентом 4,00, ничья - коэффициентом 3,70.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

15 минута. Еще один острый выпад каталонцев закончился ударом Коутиньо в руки Алиссону!

14 минута. Сразу после этого Матип сыграл рукой в своей штрафной, но арбитр этого не увидел

13 минута. Опасный момент в штрафной Ливерпуля, когда прострел нашел Месси, но тому не позволили пробить!

11 минута. Месси получил сферу в центре поля, но его проход прервали защитники

9 минута. Хозяева действуют вторым номером, отойдя большими силами в оборону

7 минута. Начало игры проходит с преимуществом гостей, но пока что без моментов в их исполнении

5 минута. Пожар случился в штрафной Барселоны после выхода Мане на ударную позицию, но хозяева отбились!

4 минута. Хозяева исполнили угловой, когда Ракитич опасно вышел к чужим воротам, но тот уже не привел к остроте у ворот соперника

2 минута. Салаху удался проход к штрафной Барселоны, но его удар заблокировал защитник

Матч начался!

Стартовые составы:



Барселона: тер Штеген - Серхио Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Месси, Суарес, Коутиньо

Запас: Силлессен, Семеду, Артур, Дембеле, Малком, Умтити, Аленья

Ливерпуль: Алиссон - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Фабиньо, Кейта - Салах, Мане, Вейналдум

Запас: Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд