Барселона на своем поле со счетом 2:0 обыграла Интер в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.
Хозяева открыли счет на исходе первого получаса игры, когда Рафинья после передачи Луиса Суареса в одно касание переправил мяч в сетку.
Гости не сумели организовать достойный ответ и могли пропустить в свои ворота второй не один мяч еще до того, как это случилось.
Окончательный результат на 83-й минуте установил Жорди Альба. Защитник получил пас от Ивана Ракитича, вырвался на ударную позицию и пробил точно в цель.
Барселона - Интер: видео голов и обзор матча
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