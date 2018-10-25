25 октября 2018, четверг

Барселона - Интер: видео голов и обзор матча

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Барселона не оставила шансов Интеру

Барселона не оставила шансов Интеру

Барселона на своем поле со счетом 2:0 обыграла Интер в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет на исходе первого получаса игры, когда Рафинья после передачи Луиса Суареса в одно касание переправил мяч в сетку.

Гости не сумели организовать достойный ответ и могли пропустить в свои ворота второй не один мяч еще до того, как это случилось.

Окончательный результат на 83-й минуте установил Жорди Альба. Защитник получил пас от Ивана Ракитича, вырвался на ударную позицию и пробил точно в цель.

Барселона - Интер: видео голов и обзор матча

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