Барселона - Интер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Интером, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 24 октября, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Бускетс, Артур, Ракитич - Коутиньо, Суарес, Дембеле

Интер: Ханданович - Врсалько, де Врей, Шкриняр, Асамоа - Весино, Брозович - Кандрева, Валеро, Бальде - Икарди

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу, начнется 24 октября в 22.00 по киевскому времени. Трансляцию в записи покажет телеканал Футбол 1.

Барселона: занимает первое место в группе B Лиги чемпионов с шестью очками после побед над ПСВ 4:0 (дома) и Тоттенхэмом 4:2 (в гостях). Команда подходит к игре с четырехматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на лидера атаки Лионеля Месси и защитника Томаса Вермалена.

Интер: занимает второе место в группе B Лиги чемпионов с шестью очками после побед над Тоттенхэмом 2:1 (дома) и ПСВ 2:1 (в гостях). Команда подходит к игре с семиматчевой победной серией во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травмы на полузащитника Раджу Наингголана.

Статистика знает шесть матчей между этими командами. Интер добыл одну победу, Барселона выигрывала трижды, еще два поединка завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона является фаворитом матча - коэффициент на ее победу равен 1,55, тогда как выигрыш Интера оценивается в 5,80, а ничья - в 4,33.

Текстовая онлайн-трансляция НВ