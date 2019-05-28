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Барселона и ПСЖ запланировали обмен звездными футболистами — СМИ

Вчера, 23:42
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Барселона и ПСЖ запланировали обмен звездными футболистами — СМИ - фото

REUTERS/Stephane Mahe

До перехода в ПСЖ Неймар играл в Барселоне

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в Барселону, а форвард каталонцев Усман Дембеле — перейти в парижский клуб, сообщает RAC1.

По информации СМИ, Барселона и ПСЖ уже начали переговоры о трансферах.

В соглашение по возвращению Неймара в Барселону может быть включен нападающий «сине-гранатовых» Усман Дембеле, который в случае перехода бразильца в каталонский клуб отправится в обратном направлении — в ПСЖ. Неизвестно, будет ли кто-то из клубов доплачивать, если стороны договорятся.

Сообщается, что Неймар заинтересован в возвращении в Барселону, а игроки «сине-гранатовых» якобы не против видеть бразильца в команде. Однако неизвестно, как на возвращение Неймара отреагируют болельщики Барселоны.

Ранее ходили слухи, что один из руководителей Барселоны обсудил с окружающими Неймара возвращения бразильского футболиста в каталонскую команду.

Также сообщалось, что Неймар летом может стать игроком мадридского Реала.

Позже отец Неймара заявил, что ведутся переговоры о продлении контракта Неймара-младшего с ПСЖ.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 млн евро и стал самым дорогим в истории футбола.

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