Барселона и Ливерпуль разгромили соперников в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов

Ливерпуль и Барселона одержали разгромные победы над Манчестер Сити и Ромой соответственно в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Ливерпуль сделал результат в матче на Энфилде в первые полчаса. С первых минут мерсисайдцы накрыли Сити мощным прессингом и быстро убегали в контратаки. Это довольно быстро дало результат. Уже на 11-й минуте Мане перехватил мяч у своей штрафной, последовал быстрый заброс вперед на Салаха (который, похоже, был в офсайде), а тот вывел на удар Фирмино. С первым ударом бразильца Эдерсон справился, но тот был первым на отскоке и выкатил на пустые ворота Салаху - 1:0.

Спустя десять минут "Красные" удвоили преимущество: Окслейд-Чемберлен получил мяч перед штрафной Сити, сделал два шага и мощно пробил в верхнюю девятку ворот Эдерсона. Манчестер Сити повергли в шок два быстрых пропущенных мяча, а Ливерпуль продолжил разрывать оборону "Горожан". Вскоре в воротах команды Пепа Гвардиолы побывал и третий мяч. На 31-й минуте Салах спокойно подошел к штрафной и попытался пробить издали - мяч попал в защитника, но отлетел к египтянину. Со второй попытки Мохаммед навесил в штрафную, где Мане кивком головы отправил снаряд в сетку.

До конца первого тайма Ливерпуль не позволял создавать опасность у своих ворот, перекрывая зоны для "Горожан" и грамотно лишая их пространства. После перерыва Сити заиграл активнее и стал поближе подходить к воротам Кариуса, но там по-прежнему мерсисайдцы играли очень плотно.

В итоге, Манчестер Сити за весь матч не нанес в створ ворот Ливерпуля ни одного удара и проиграл с "сухим" счетом. Спустя шесть дней в Манчестере команде Гвардиолы нужно забивать минимум три гола.

Ливерпуль - Манчестер Сити 3:0

Голы: Салах, 12, Окслейд-Чемберлен, 21, Мане, 31

Ливерпуль: Кариус — Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Хендерсон, Милнер — Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71), Мане

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Отаменди, Ляпорт — Фернандиньо — Де Брюйне, Гюндоган (Стерлинг, 57) — Д. Сильва, Габриэль Жезус, Сане

Предупреждения: Хендерсон — Отаменди, Габриэль Жезус, Де Брюйне, Стерлинг

В другом матче игрового дня обошлось без сенсаций. Барселона отправила в ворота Ромы четыре мяча и одержала разгромную победу. Примечательно, что два из четырех голов каталонского клуба на свой счет записали игроки римского клуба - Даниэле Де Росси и Костас Манолас, еще по забитому мячу оформили Жерар Пике и Луис Суарес. В составе Ромы забил Эдин Джеко.

Роме нужно совершать чудо в ответном матче, чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

Барселона - Рома 4:1

Голы: Де Росси, 38 (в свои ворота), Манолас, 55 (в свои ворота), Пике, 59, Л. Суарес, 87 — Джеко, 80

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Роберто (Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 66), Иньеста (Д. Суарес) — Месси, Луис Суарес.

Рома: Алиссон — Перес, Фасио, Манолас, Коларов — Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси (Дефрель, 77), Строотман — Флоренци (Эль Шаарави, 72), Джеко, Перотти.

Предупреждения: Коларов, Строотман

Напомним, накануне в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов победы одержали Реал и Бавария.

НВ