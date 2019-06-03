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Барселона готова отдать одного из трех ключевых игроков за самого дорогого футболиста мира — СМИ

Сегодня, 19:02
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Барселона готова отдать одного из трех ключевых игроков за самого дорогого футболиста мира — СМИ - фото

REUTERS/Ricardo Moraes

В 2017 году ПСЖ заплатил Барселоне за Неймара 222 млн евро.

Барселона продолжает искать варианты, чтобы вернуть своего бывшего нападающего Неймара из Пари Сен-Жермен, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Барселона готова отдать в ПСЖ одного из трех своих ключевых игроков, если парижский клуб согласится отпустить Неймара в каталонскую команду. Речь идет о нападающем Усмане Дембеле и полузащитниках Иване Ракитиче и Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что в ПСЖ хотели бы видеть Усмана Дембеле, который считается одним из главных талантов Франции вместе с нападающим парижского клуба Килианом Мбаппе.

Второй вариант — это Коутиньо, который по информации СМИ, не желает оставаться в Барселоне, где он конфликтует с фанатами клуба.

Относительно Ракитича, то в прошлом году ПСЖ интересовался хорватским полузащитником, однако трансфер не состоялся, хотя парижский клуб готов был заплатить за него 80 млн евро.

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Ранее сообщалось, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в Барселону, а форвард каталонцев Усман Дембеле — перейти в парижский клуб.

Ранее ходили слухи, что один из руководителей Барселоны обсудил с окружающими Неймара возвращения бразильского футболиста в каталонскую команду.

Позже отец Неймара заявил, что ведутся переговоры о продлении контракта Неймара-младшего с ПСЖ.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 млн евро и стал самым дорогим в истории футбола.

Теги:   ФК Барселона ПСЖ (Paris SG) Неймар

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