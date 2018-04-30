Барселона досрочно стала чемпионом Испании

Барселона за три тура до конца Примеры стала чемпионом

За три тура до завершения первенства Испании Барселона оформила чемпионский титул.

Несмотря на победу преследователя Атлетико, Барселону устраивала даже ничья в гостевом матче против Депортиво, чтобы выиграть золотые медали.

Задел для успеха гости обеспечили еще первом тайме, когда Фелипе Коутиньо и Лионелю Месси удалось расписаться в воротах соперника.

К чести последнего, тот сумел отыграться и сравнять счет благодаря голам от Лукаса Переса и Эмре Чолака. Тем не менее, каталонцы не только избежали поражения, но и постарались снять нервозность в конце игры усилиями Месси, который оформил хет-трик и внес еще один вклад в завоевание очередного трофея Барселоной - 4:2.

В других матчах Реал на своем поле переиграл Леганес 2:1 неосновным составом из-за подготовки команды к ответному поединку полуфинала Лиги чемпионов и закрепился на третьей позиции после ничьей Валенсии с Эйбаром - 0:0.

Результаты 35 тура:

Леванте - Севилья 2:1

Голы: Марти, 11, Моралес, 74 — Фернандес, 16

Эспаньол - Лас-Пальмас 1:1

Голы: Морено, 76 - Кальери 29 (с пенальти)

Реал Сосьедад - Атлетик 3:1

Голы: Сан Хосе, 15, 54 (оба - в свои ворота), Ойарсабаль, 36 — Рауль Гарсия, 59 (с пенальти)

Реал - Леганес 2:1

Голы: Бэйл, 8, Майораль, 45 — Брашанац, 66

Вильярреал - Сельта 4:1

Голы: Бакка, 13, 35, 38, Кастильехо, 90 — Систо, 34

Хетафе – Жирона 1:1

Голы: Ндиайе, 18 – Стуани, 45 (с пенальти)

Алавес — Атлетико 0:1

Гол: Гамейро, 78 (с пенальти)

Валенсия – Эйбар 0:0

Депортиво — Барселона 2:4

Голы: Перес, 40, Чолак, 64 — Коутиньо, 7, Месси, 38, 82, 85

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Ранее Барселона выиграла Кубок Испании, разгромив в финале Севилью со счетом 5:0.

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