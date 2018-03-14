Барселона - Челси. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за ходом ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Челси, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 14 марта, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба - Бускетс, Ракитич, Иньеста, Паулиньо - Месси, Суарес

Челси: Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл - Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо - Виллиан, Мората, Азар

Онлайн трансляция матча, который состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу, начнется 14 марта в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Барселона: выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет или сыграет вничью 0:0, поскольку первая игра в Англии завершилась со счетом 1:1. Команда не знает поражений в предыдущих 14 поединках кряду во всех турнирах при четырех ничьих (три - по 1:1 и одна - 0:0). Коллектив Эрнесто Вальверде не сможет рассчитывать в игре на защитника Нелсона Семеду и полузащитника Дениса Суареса (травмы).

Челси: выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет или сыграет в результативную вничью, начиная с 2:2. Команда проиграла пять из предыдущих 10 поединков во всех турнирах при четырех победах. Коллектив Антонио Конте не сможет рассчитывать в игре на защитника Давида Луиса и полузащитника Росса Баркли (травмы).

Статистика знает 13 поединков между этими соперниками. В четырех из них сильнее был Челси, в трех - Барселона. Еще в шести случаях победитель выявлен не был.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Барселоне - коэффициент на ее победу равен 1,44, тогда как выигрыш Челси оценивается в 7,00, а ничья - в 4,40. Коэффициент на проход Барселоны и Челси в четвертьфинал составляет 1,22 и 4,00 соответственно.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Накануне Барселона провела тренировку к грядущему матчу: