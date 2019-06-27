Барселона за два дня продала игроков на 60 млн евро Сегодня, 03:26 180 Цей матеріал також доступний українською ФК Валенсия Силлессен (справа) перешел в Валенсию за 35 млн евро ФК Валенсия

Барселона за два дня продала полузащитника Андре Гомеша в Эвертон и вратаря Яспера Силлессена в Валенсию на общую сумму в 60 млн евро.



Как сообщает официальный сайт Эвертона, приобретение ранее арендованного португальского футболиста обошлось в 25 миллионов евро.

25-летний новичок заключил с английским клубом, в который он перешел годом ранее, контракт на пять сезонов — до лета 2024-го года.

Валенсия заплатила за нидерландского голкипера 35 миллионов евро и заключила с ним соглашение на четыре сезона — до лета 2023-го года.

По данным СМИ, Барселона приобретет звездного нападающего Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна за 120 млн евро после 1 июля.

Ранее появилась информация, что звездный нападающий ПСЖ Неймар согласился на все условия каталонского клуба для своего возвращения.