Байер разгромил соперника, шесть команд-лидеров разделяет один пункт. Результаты матчей чемпионата Германии

В субботу, 20 января, состоялись поединки 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Менгенгладбахская Боруссия спокойно разобралась дома с Аугсбургом - главным участником виктории стал Торган Азар, забивший гол и отдавший голевую передачу.

Боруссия М - Аугсбург 2:0

Голы: Гинтер, 10, Азар, 90

Байер на выезде разобрался с Хофенхаймом, несмотря на то, что до матча команды разделяло всего одно очко. На деле же фармацевты оказались на голову выше соперников - как минимум в реализации голевых моментов. Выездная победа 4:1 как итог удачного вояжа в Хоффенхайм.

Хоффенхайм - Байер 1:4

Голы: Салаи, 86 - Бэйли, 43, Баумгартлингер, 51, Аларио, 70, 90+3

Еще один участник лигочемпионовской гонки, РБ Лейпциг, упустил выездную победу над Фрайбургом. Несмотря на то, что гости открыли счет, хозяева, усилиями Хаберера и Коха вырвали победу 2:1.

Фрайбург - РБ Лейпциг 2:1

Голы: Хаберер, 72, Кох, 76 - Вернер, 65.

Остальные поединки:

Вольфсбург - Айнтрахт 1:3

Голы: Арнольд, 66 - Халлер, 18, Чендлер, 22, Йович, 85

Удаление: Димата, 67.

Майнц - Штутгарт 3:2

Голы: Муто, 45+2, 54, Хольтманн, 64 - Бадштубер, 19, Гинчек, 90+1

Гамбург - Кельн 0:2

Голы: Терроде, 27, 67

Турнирная таблица:

Турнирная таблица официального сайта УЕФА

Вчера Ярмоленко сыграл всего пять минут и не смог команде помочь добыть победу в матче против Герты.

НВ