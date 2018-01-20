Байер разгромил соперника, шесть команд-лидеров разделяет один пункт. Результаты матчей чемпионата Германии

В субботу, 20 января, состоялись поединки 19-го тура немецкой Бундеслиги.
Менгенгладбахская Боруссия спокойно разобралась дома с Аугсбургом - главным участником виктории стал Торган Азар, забивший гол и отдавший голевую передачу.
Боруссия М - Аугсбург 2:0
Голы: Гинтер, 10, Азар, 90
Байер на выезде разобрался с Хофенхаймом, несмотря на то, что до матча команды разделяло всего одно очко. На деле же фармацевты оказались на голову выше соперников - как минимум в реализации голевых моментов. Выездная победа 4:1 как итог удачного вояжа в Хоффенхайм.
Хоффенхайм - Байер 1:4
Голы: Салаи, 86 - Бэйли, 43, Баумгартлингер, 51, Аларио, 70, 90+3
Еще один участник лигочемпионовской гонки, РБ Лейпциг, упустил выездную победу над Фрайбургом. Несмотря на то, что гости открыли счет, хозяева, усилиями Хаберера и Коха вырвали победу 2:1.
Фрайбург - РБ Лейпциг 2:1
Голы: Хаберер, 72, Кох, 76 - Вернер, 65.
Остальные поединки:
Вольфсбург - Айнтрахт 1:3
Голы: Арнольд, 66 - Халлер, 18, Чендлер, 22, Йович, 85
Удаление: Димата, 67.
Майнц - Штутгарт 3:2
Голы: Муто, 45+2, 54, Хольтманн, 64 - Бадштубер, 19, Гинчек, 90+1
Гамбург - Кельн 0:2
Голы: Терроде, 27, 67
Турнирная таблица:
Турнирная таблица официального сайта УЕФА
Вчера Ярмоленко сыграл всего пять минут и не смог команде помочь добыть победу в матче против Герты.
НВ
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