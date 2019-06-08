Реал объявил о подписании лидера Челси Сегодня, 00:30 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Phil Noble Азар достался Реалу за 100 млн евро — медиа REUTERS/Phil Noble

Реал объявил о подписании лидера Челси Эдена Азара.



Как сообщает официальный сайт королевского клуба, 28-летний футболист заключил пятилетнее соглашение — до 30-го июня 2024-го года.

13 июня атакующий полузащитник сборной Бельгии будет официально представлен в качестве новичка Реала после того, как пройдет медосмотр.

По информации The Guardian, английская сторона получит за переход Азара 100 миллионов евро. С различными бонусами эта сумма может вырасти до 146,1 млн евро.

Недавно Реал подписал нападающего франкфуртского Айнтрахта и сборной Сербии Луку Йовича, а ранее оформил трансферы Эдера Милитао из Порту и Родриго из Сантоса.

Сообщалось, что Реал готовится потратить на летние трансферы 540 млн евро. Азар числился среди приоритетных целей «Сливочных».

