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Реал объявил о подписании лидера Челси

Сегодня, 00:30
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Реал объявил о подписании лидера Челси - фото

REUTERS/Phil Noble

Азар достался Реалу за 100 млн евро — медиа

Реал объявил о подписании лидера Челси Эдена Азара.

Как сообщает официальный сайт королевского клуба, 28-летний футболист заключил пятилетнее соглашение — до 30-го июня 2024-го года.

13 июня атакующий полузащитник сборной Бельгии будет официально представлен в качестве новичка Реала после того, как пройдет медосмотр.

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По информации The Guardian, английская сторона получит за переход Азара 100 миллионов евро. С различными бонусами эта сумма может вырасти до 146,1 млн евро.

Недавно Реал подписал нападающего франкфуртского Айнтрахта и сборной Сербии Луку Йовича, а ранее оформил трансферы Эдера Милитао из Порту и Родриго из Сантоса.

Сообщалось, что Реал готовится потратить на летние трансферы 540 млн евро. Азар числился среди приоритетных целей «Сливочных».

Теги:   Трансферы Эден Азар ФК Челси ФК Реал Мадрид Футбол

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